Comer sem culpa

3 Receitas para acompanhar o café da manhã ou brunch no inverno

A chef Júlia Faria te ensina versões reinventadas

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Panquecas são sempre uma boa pedida. Aposte nas de morango com banana e creme de avelã para um brunch com os amigos Crédito: Unsplash
Nesses dias de inverno, nada melhor do que preparar aquele café da manhã delicioso e especial. A chef Júlia Faria te ensina versões reinventadas de duas receitas já queridinhas do brasileiro: Panquecas e um misto quente.
MISTO DE TABULEIRO
INGREDIENTES:
1 pacote de pão de forma sem casca
200g de presunto
300 g de muçarela
1 litro de leite
4 colheres de trigo
2 colheres de manteiga
Parmesão ralado
MODO DE PREPARO:
Bater o trigo, leite e manteiga no liquidificador, coloque em uma panela e leve ao fogo medio, misture até engrossar, desligue o fogo e reserve.
EM UM TABULEIRO FAÇA A MONTAGEM:
Coloque um pouco do creme branco, pão de forma, queijo, presunto, pão de forma e creme branco até acabar as camadas, cubra com o restante do creme branco e salpique parmesão ralado. Leve ao forno pré aquecido e deixe dourar.
PANQUECAS DE MORANGO, BANANA E CREME DE AVELÃ
INGREDIENTES:
200g de morangos picados
3 bananas cortadas em rodelas
200g de creme de avelã
MASSA:
2 ovos
3 ou 4 colheres cheias de farinha de trigo (a farinha deve ser o suficiente para a massa ficar nem muito dura nem muito mole)
1 xícara de leite
1 colher de chá de fermento
1 colher de sopa de açúcar
Untar com manteiga uma frigideira abtiaderente.
MODO DE PREPARO:
Misturar todos os ingredientes da massa e com o aixilio de uma concha espalhar a massa na frigideira e deixar dourar de um lado depois do outro, ir fazendo os discos e reservando.
MONTAGEM:
Intercalar as camadas de panquecas, morangos, creme de avelã, bananas e panquecas novamente.
ROAST BEEF
O chef Kau Eduardo do restaurante d´Bem selecionou uma receita diferente e deliciosa que pode ser servida em um brunch.
INGREDIENTES:
500 g de filé mignon
1 colher de cafe de pimenta Síria em po
1 colher de café de pimenta do reino branca
1 colher de pimenta rosa
1 colher de colher de chá da sal
MODO DE PREPARO:
Tempere o filé com o sal e as pimentas e deixe descansar por meia hora. Aqueça uma frigideira e coloque um fio de azeite, grelhe o filé em todos os lados, coloque em um tabuleiro e leve ao forno quente por 10 minutos, retire do forno e leve ao freezer por aproximadamente 1 hora. Para servir, basta fatiar em lâminas finas e acompanhar preferencialmente com molhos ácidos e pães frescos.
 

