10 Dúvidas sobre a saúde dos olhos

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Usar colírio só faz bem para a vista? Comer cenoura evita problemas de visão? Ler no escuro é prejudicial? Muita gente vive com dúvidas quando o assunto é a saúde dos olhos. Por isso, no Dia da Saúde Ocular, comemorado hoje, pedimos a ajuda de especialistas para traçar o que é mito e o que é verdade.

Quando surge do nada uma dor de cabeça, a primeira coisa que algumas pessoas pensam é que terão que usar óculos. Mas nem sempre o oftalmologista é quem vai ter a solução para isso.

Existem mais de 300 causas para uma dor de cabeça. Nem sempre ela se deve a algum problema nos olhos. Mas pode sim ser um sinal. Geralmente, uma miopia muito alta pode levar a pessoa a forçar os olhos para enxergar, causando a dor de cabeça. Na dúvida, vale procurar um médico, diz o oftalmologista Caetano Bellote Filho.

Ele conta que é comum receber pacientes no consultório se queixando de que o óculos perdeu a validade. Será que isso é verdade?

Muita gente acha que os óculos perdem o grau, mas isso não acontece. Eles só precisam ser trocados se houve uma variação grande no grau ou se a lente esta danificada. Quando pedimos que a pessoa vá ao oftalmologista uma vez por ano é justamente para ver se houve essa variação e se há necessidade de fazer uma nova lente, explica Bellote.

COLÍRIOS

E para a turma viciada em colírio, um recado: um simples lubrificante ocular pode fazer mal aos olhos. Olho não foi feito para receber colírio. Esses produtos devem ser usados em um curto período de tempo para resolver determinados problemas. Ou podem ser usados de forma contínua, desde que prescritos pelo médico, aponta ele.

Ler no ônibus é arriscado, podendo causar descolamento da retina? Saiba que esse é só mais um mito, de acordo com o oftalmologista Sebastião Silveira.

Esse hábito não tem relação nenhuma com descolamento de retina. Ler em movimento afeta o labirinto, deixando algumas pessoas nauseadas, tontas. O descolamento de retina está mais relacionado com traumas, como uma bolada ou cotovelada no olho, por exemplo. Esfregar os olhos com força também pode causar o problema, destaca ele.

Veja ao lado mais sobre 10 mitos e verdades.

FIQUE POR DENTRO

1 - Cenoura faz bem para a vista

Verdade

A cenoura é rica em betacaroteno, responsável por produzir a vitamina A, necessária para o bom funcionamento dos olhos. Não só a cenoura, como também qualquer outro alimento rico em vitamina A vai ter essa função, como abóbora, espinafre, manga, mamão e etc.

2 - Ler no escuro faz mal

Depende

A pouca luminosidade, em si, não causa danos aos olhos. Pode, no máximo, gerar desconforto e cansaço na vista. Os olhos têm um mecanismo de adaptação muito eficiente. Claro que ler em um ambiente com boa iluminação só vai ajudar e demandar menos esforço.

3 - Depois dos 40 anos, todo mundo vai ter vista cansada

Depende

A grande maioria das pessoas terá a chamada presbiopia, que é conhecida como vista cansada. Essa idade é um divisor de águas sim, quando começamos a sentir uma diferença na visão, uma dificuldade para ver de perto.

4 - Os óculos de grau precisam ser trocados todo ano

Mito

Os óculos não perdem o grau ou ficam vencidos. A pessoa deve fazer uma consulta anual com oftalmologista apenas para ver se houve uma alteração grande no grau ou se a lente está danificada, sendo necessário fazer uma nova.

5 - Criança precisa usar óculos escuros

Depende

Em geral, não há necessidade. Até porque a criança, como não para quieta, dificilmente conseguirá ficar com os óculos. Mas na praia, eles podem ajudar a dar mais conforto e a reduzir a incidência de radiação ultravioleta, que, a longo prazo, é prejudicial.

6 - Dor de cabeça pode ser sinal de problema de vista

Verdade

A dor de cabeça pode ter centenas de causas, entre elas um problema de vista. Miopias muito altas podem gerar a dor de cabeça. Na dúvida, vá ao oftalmologista.

7 - Um simples colírio pode prejudicar a visão

Verdade

Colírios devem ser usados para tratar algum problema e, por isso, precisam de prescrição médica. Muitos contêm conservantes, que em uso excessivo alteram a superfície do olho. Outros trazem corticoide, substância que pode levar ao glaucoma ou catarata. E alguns têm vasoconstritores, que, a longo prazo, não são saudáveis. E mesmo os colírios lubrificantes não são inofensivos.

8 - Ficar muito tempo na frente da tv ou computador causa danos aos olhos

Verdade

Essa exposição prolongada pode causar desde um cansaço na vista, olho seco, ou até doenças, se for muito exagerado. O ideal é fazer intervalos ou usar óculos com lentes que protegem contra a luz azul visível desses equipamentos.

9 - A cirurgia a laser é definitiva

Falso

A miopia, o astigmatismo e a hipermetropia podem voltar com o tempo após a cirurgia a laser. O procedimento é indicado para pessoas com idades próximas aos 30 anos, com grau estável.

10 - A catarata é hereditária?

Depende