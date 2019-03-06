É o fim da folia: como fica a saúde?

Para Ruana, água e maçã são duas ótimas pedidas para ajudar o corpo a se recuperar dos dias de folia Crédito: Marcelo Prest

Curtir o carnaval é encarar uma maratona de blocos – embalados, principalmente, por altas temperaturas e animados pelo álcool. Nos dias de folia, é comum que as pessoas acabem se esquecendo de cuidados básicos como beber bastante água para se hidratar e comer alimentos mais leves.





Mas passados os dias curtição, é hora de correr atrás dos prejuízos causados no corpo. O principal reparo, segundo a nutricionista Estela Reginato, deve ser com o fígado, que fica sobrecarregado por conta do consumo de bebidas alcoólicas.

“A gente precisa dar uma ajuda para o fígado, principalmente aquelas pessoas que bebem muito. O álcool vai sobrecarregar o fígado. Por isso, a gente precisa consumir alimentos que limpem esse órgão”, destaca.

No topo dessa lista de “amigos do fígado” está a maçã, rica em ácido málico. A dica da nutricionista é apostar nessa fruta, seja a fruta in natura, seja nos sucos.

Abacaxi, couve, gengibre e hortelã também fazem parte desse grupo de alimentos que ajudam na desintoxicação do fígado.

Uma maneira rápida para consumir todos esses alimentos de uma vez é fazer o famoso suco detox.

“O mais importante é a limpeza do fígado. É como se você tivesse feito ele trabalhar demais e, agora, você vai oferecer tudo que ele gosta para ele passar a ter mais saúde”, aponta Estela.

HIDRATE-SE

Pulando de um bloco para o outro, é fácil se esquecer de beber água. A consequência disso é a pessoa ficar desidratada. E se engana quem pensa que adianta só beber aquela cervejinha e outros drinques. As bebidas alcoólicas não são capazes de oferecer ao corpo a hidratação necessária. Na verdade, o que acontece é o contrário, ou seja, elas favorecem o nosso processo de desidratação.

“Durante a folia, geralmente, a gente não bebe água, e o álcool nos desidrata. Então, é muito importante beber água durante o carnaval. Se isso não aconteceu, é importante que se hidrate depois, mesmo com água natural ou água de coco”, aconselha a nutricionista.

A vendedora Ruana Coutinho, 27 anos, curte carnaval, mas não desgruda da sua garrafinha de água durante e depois da folia.

ALIMENTAÇÃO

“Eu sempre estou com uma garrafinha de água na mão. Nesses dias quentes, então, não dá para se descuidar”, comenta ela. Ruana também garante que mantém a alimentação equilibrada, mas adorou a dica da maçã.