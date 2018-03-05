É hora de dizer: 'Não' é não!

Não é não Crédito: Reprodução/Instagram

Sim, o amor acaba  isso quando começa...

Porque nem sempre é o caso... De modo que, meu caro, evite o ridículo e antigo ranço de achar que o não dela possa, quem sabe, querer dizer talvez... Uma espera por insistência, um chamado ao convencimento... Foi-se o tempo dessa especulação machista. Não é não, e ponto final.

Ou, contemporaneamente falando, pra dar Match ela também tem que dar Like, tá ligado?

Acabou o engano, o abuso, a linha distraidamente cruzada. Chega dessa auto-estima masculina hipertrofiada, capaz de julgar qualquer sinal de simpatia feminina como janela aberta para uma cantada  ou "contada", é porque tem homem que fala! E como fala.

Custou tempo e custou caro, mas finalmente aprendemos a manifestar nosso sinal vermelho  sonoro e aceso. Finalmente transborda a coragem de colocar um ponto final grifado  seguido de cinco exclamações em itálico  em qualquer relação abusiva, que faça mal ou ameace nossa felicidade.

Seja namorando, seja ficando, seja conhecendo, seja flertando; seja enrolada, seja casada, a regra é clara: não somos obrigadas!.

Sei que parece óbvio, mas merece nossa atenção: se a qualquer momento ela disser não, pare. Não é porque começou que tem que continuar.

Se ela disser que acabou; se ela não te quiser mais; se ela disser adeus ou te mandar dar o fora, então é isso, meu chapa. Ela não é obrigada a ficar com você  só porque você tem certeza absoluta de que é a última bolacha do pacote.

Não a culpe, não a julgue, não a difame e, obviamente, não a agrida de maneira nenhuma. Arraste sua dor para o bar, se escore num ombro amigo, ou chore escondido. Mas não faça o estúpido papel de achar que ela merece ser punida por não querer ficar contigo.

Não valorize tanto sua dor... Não glamurize seu sofrimento. Não dê de comer ao orgulho e à vaidade. Não se vingue, não destrua, não magoe, não machuque. Não seja covarde, ao contrário, seje homi, cabra!.

Se afaste, mantenha distância ou passe a visitar o divã de um terapeuta. Viaje pra longe, faça novos amigos ou o que mais for preciso para aprender a respeita-lá.

Entenda bem, mulher (mesmo que seja a sua) não é propriedade. Quando ela diz não, é não.

Mulher não foi feita para te agradar. Quando ela diz não, é não.

De mini-saia, no baile ou na praia; de bustiê, no escritório ou na sala de casa. Quando ela diz não, é não.

Sóbria ou embriagada. Não é não.

Não importa a circunstância: é sempre nossa essa decisão.