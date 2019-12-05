Saiba como os cabelos são afetados pelo ciclo menstrual

As mulheres que têm fluxo menstrual muito intenso, podem sofrer com anemia por falta de ferro, e isso causa da queda dos fios, por exemplo. Crédito: shutterstock

Durante o período menstrual, muitas mudanças atingem o corpo da mulher, e o que pouca gente sabe, é que essas alterações podem afetar até os cabelos. Confira porque elas acontecem e como lidar melhor com isso:

Queda por anemia

As mulheres que têm fluxo menstrual muito intenso, podem sofrer com anemia por falta de ferro. Essa é uma das causas mais importantes da queda de cabelo. Com isso, mulheres com um sangramento menstrual exagerado, devem ficar atentas á alimentação, para prevenir a anemia, explica a dermatologista Karla Assed para o Glamurama . Segundo Karla, o ideal é investir em alimentos ricos em proteínas e vitaminas, para repor os nutrientes perdidos e assim melhorar a aparência dos fios.

Couro cabeludo mais oleoso!

No período menstrual ocorre uma mudança no pH do couro cabeludo, o que aumenta a oleosidade dos fios. Nesta fase há uma queda na quantidade de hormônio circulante. Com isso, a testosterona, que é o hormônio masculino, pode agir de forma mais intensa, o que estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo no couro cabeludo, afirma a dermatologista. Com isso pode haver uma queda de cabelos além do normal (até 100 fios de cabelo por dia é considerado normal) durante o período.

Ressecamento

Após a ovulação, o nível de estrogênio costuma cair e há um aumento do hormônio masculino, a testosterona. Porém, mesmo com o couro cabeludo mais oleoso, os fios podem ficar ressecados. Nem todas as mulheres enfrentam essa situação. As que fazem uso de anticoncepcional podem não sentir tantas destas alterações. Nas outras fases do ciclo, como a folicular, um pouco depois da menstruação terminar, há um aumento do estrogênio e o cabelo tende a ficar mais bonito e hidratado, ressalta Karla.

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