Saiba como os cabelos são afetados pelo ciclo menstrual

Durante o período menstrual, muitas mudanças atingem o corpo da mulher, e o que pouca gente sabe, é que essas alterações podem afetar até os cabelos. Confira porque elas acontecem e como lidar melhor com isso:
Queda por anemia
As mulheres que têm fluxo menstrual muito intenso, podem sofrer com anemia por falta de ferro. Essa é uma das causas mais importantes da queda de cabelo. Com isso, mulheres com um sangramento menstrual exagerado, devem ficar atentas á alimentação, para prevenir a anemia, explica a dermatologista Karla Assed para o Glamurama . Segundo Karla, o ideal é investir em alimentos ricos em proteínas e vitaminas, para repor os nutrientes perdidos e assim melhorar a aparência dos fios.
Couro cabeludo mais oleoso!
No período menstrual ocorre uma mudança no pH do couro cabeludo, o que aumenta a oleosidade dos fios. Nesta fase há uma queda na quantidade de hormônio circulante. Com isso, a testosterona, que é o hormônio masculino, pode agir de forma mais intensa, o que estimula as glândulas sebáceas a produzirem mais óleo no couro cabeludo, afirma a dermatologista. Com isso pode haver uma queda de cabelos além do normal (até 100 fios de cabelo por dia é considerado normal) durante o período.
Ressecamento
Após a ovulação, o nível de estrogênio costuma cair e há um aumento do hormônio masculino, a testosterona. Porém, mesmo com o couro cabeludo mais oleoso, os fios podem ficar ressecados. Nem todas as mulheres enfrentam essa situação. As que fazem uso de anticoncepcional podem não sentir tantas destas alterações. Nas outras fases do ciclo, como a folicular, um pouco depois da menstruação terminar, há um aumento do estrogênio e o cabelo tende a ficar mais bonito e hidratado, ressalta Karla.
Aproveite a TPM para mudar
E é durante a TPM que o couro cabeludo e a pele estão mais oleosos. Karla Assed dá a dica: Isso pode ser favorável para fazer colorações ou descolorações, pois essa oleosidade ajuda a proteger os fios da química, formando uma barreira natural.