Marca lança enxoval de bebê inspirado em "O Rei Leão"

Para as mamães de plantão, preparem-se pois uma marca de decoração acaba de lançar uma coleção fofíssima de enxoval para o quarto de bebê com o tema "O Rei Leão".
Segundo informações da Glamour, a loja Grão de Gente, em parceria com a Disney, lançou uma coleção inspirada nos principais personagens da animação, como Simba, Nala, Timão e Pumba.
Batizada de "Amiguinhos O Rei Leão", a linha possui uma paleta de cores em tons terrosos inspirada na savana africana. O enxoval inclui jogo de lençol, porta-fraldas, cestos organizadores e até almofadas protetoras para berço, todas bordadas e confeccionadas em tecido 100% algodão. O kit completo com 36 peças pode ser adquirido no e-commerce da Grão de Gente por R$ 1.699,90.