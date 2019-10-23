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Marca lança enxoval de bebê inspirado em "O Rei Leão"

Um item é mais fofo que o outro; veja fotos

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2019 às 09:50
Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente
Para as mamães de plantão, preparem-se pois uma  marca de decoração acaba de lançar uma coleção fofíssima de enxoval para o quarto de bebê com o tema "O Rei Leão".
Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente
Segundo informações da Glamour,  a loja Grão de Gente, em parceria com a Disney, lançou uma coleção inspirada nos principais personagens da animação, como Simba, Nala, Timão e Pumba.
Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente
Batizada de "Amiguinhos O Rei Leão", a linha possui uma paleta de cores em tons terrosos inspirada na savana africana. O enxoval inclui jogo de lençol, porta-fraldas, cestos organizadores e até almofadas protetoras para berço, todas bordadas e confeccionadas em tecido 100% algodão. O kit completo com 36 peças pode ser adquirido no e-commerce da Grão de Gente por R$ 1.699,90.

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