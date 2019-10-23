Marca lança enxoval de bebê inspirado em "O Rei Leão"

Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente

Para as mamães de plantão, preparem-se pois uma marca de decoração acaba de lançar uma coleção fofíssima de enxoval para o quarto de bebê com o tema "O Rei Leão".

Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente

Segundo informações da Glamour, a loja Grão de Gente, em parceria com a Disney, lançou uma coleção inspirada nos principais personagens da animação, como Simba, Nala, Timão e Pumba.

Linha de enxoval "O rei leão" de grão de gente Crédito: Reprodução/ Instagram @graodegente