Influencer lança marca de sapatos e acessórios personalizáveis e cruelty-free

Famosa na internet por seu senso de humor, vídeos de astrologia e relacionamento, e ainda pela paixão ao animais, Mica Rocha resolveu reunir suas paixões e junto da sócia Julia Maringoni, ela lança uma marca de sapatilhas e acessórios: a Margaux.
Segundo informações da Glamour, além das sapatilhas coloridas (a partir de R$ 280) que você vê nesta página, a marca terá como carro-chefe os Locs (a partir de R$ 48) nome escolhido por Mica e Julia para a linha de broches divertidos que personalizam os calçados. "Queremos dar ferramentas para que a nossa cliente monte seu próprio estilo, conta Mica sobre a ideia.
E a marca também traz a sustentabilidade como um de seus principais pilares, isso porque todas as sapatilhas são livres de matéria-prima de origem animal, e as embalagens são 100% recicláveis.