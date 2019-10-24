Iluminador para cutícula: inspire-se na tendência criada por artista coreana

Iluminador para cutícula: tendência criada por artista coreana garante brilho até nas mãos Crédito: Reprdução/ Instagram @nail_unistella

O iluminador já entrou de vez nas nossas vidas, seja na make ou no corpo. Porém, uma parte do corpo ainda não tinha sido explorada com o brilho: as mãos. Mas, a coreana Park Eunkyung, não deixou a nail trend passar despercebida, tanto que deu até o nome de sombra para cutícula.

Segundo informações da Capricho, em entrevista à Allure, Park contou que o objetivo é inovar no mundo das manicures. Estou realmente interessada em fazer make nas unhas e nas mãos hoje em dia. Desenhar pontinhos e aplicar iluminador foram inspirações da maquiagem, explicou.

A artista não segue sempre o mesmo padrão. Assim como as nail arts, a sombra é pensada em um estilo que combine com o restante da unha.