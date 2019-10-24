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Será que a moda pega?

Iluminador para cutícula: inspire-se na tendência criada por artista coreana

Além do corpo, agora os iluminadores também são usados nas mãos

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 10:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 10:18
Iluminador para cutícula: tendência criada por artista coreana garante brilho até nas mãos Crédito: Reprdução/ Instagram @nail_unistella
O iluminador já entrou de vez nas nossas vidas, seja na make ou no corpo. Porém, uma parte do corpo ainda não tinha sido explorada com o brilho: as mãos. Mas, a coreana Park Eunkyung, não deixou a nail trend passar despercebida, tanto que deu até o nome de sombra para cutícula.
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Uma publicação compartilhada por Park Eunkyung (@nail_unistella) em

Segundo informações da Capricho, em entrevista à Allure, Park contou que o objetivo é inovar no mundo das manicures. Estou realmente interessada em fazer make nas unhas e nas mãos hoje em dia. Desenhar pontinhos e aplicar iluminador foram inspirações da maquiagem, explicou.
A artista não segue sempre o mesmo padrão. Assim como as nail arts, a sombra é pensada em um estilo que combine com o restante da unha.
A ideia para a tendência veio da nova série bombada Euphoria - que ficou famosa por suas makes criativas.  A personagem em que Park mais se baseou foi Rue, interpretada por Zendaya. Apesar de não aparecer tão maquiada como outras garotas da série, sua marca registrada de olhos luminosos foi a inspiração principal para as chamadas sombras de cutículas.

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