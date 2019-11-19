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Moda

Modelo transgênero desbanca 20 mil candidatas em concurso de beleza

New Face Carolina Leone concorre ao título do The Look of The Year 2019...
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 17:54

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 17:54

Carolina Leone é aposta na moda Crédito: Reprodução/ Instagram
A modelo Carolina Leone promete ser uma das apostas da moda. A new face transgênero desbancou mais de 20.000 candidatas e conquistou disputada vaga na final do The Look of The Year, seleção de modelos realizada pela Joy Model - mesma agência que já revelou consagradas top models como Lais Ribeiro e Valentina Sampaio.
Estudante de Comunicação Social, Carolina trabalhava como redatora publicitária, até decidir se arriscar no mercado da moda. Com 22 anos e 1.75m, concorre ao título de aposta da moda ao lado de outras 23 finalistas: Apesar de viver no país mais transfóbico do mundo, sempre tive o apoio da minha família. Entender o meu lugar no mundo e compreender que eu posso ocupar um espaço, sendo quem eu sou, me garantiu coragem e determinação para participar do The Look Of The Year, afirma.
Sob o comando dos empresários Liliana Gomes e Marcelo Fonseca, a final do The Look of The Year acontece nesta quinta-feira (21), em São Paulo.

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