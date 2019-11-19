Modelo transgênero desbanca 20 mil candidatas em concurso de beleza

A modelo Carolina Leone promete ser uma das apostas da moda. A new face transgênero desbancou mais de 20.000 candidatas e conquistou disputada vaga na final do The Look of The Year, seleção de modelos realizada pela Joy Model - mesma agência que já revelou consagradas top models como Lais Ribeiro e Valentina Sampaio.

Estudante de Comunicação Social, Carolina trabalhava como redatora publicitária, até decidir se arriscar no mercado da moda. Com 22 anos e 1.75m, concorre ao título de aposta da moda ao lado de outras 23 finalistas: Apesar de viver no país mais transfóbico do mundo, sempre tive o apoio da minha família. Entender o meu lugar no mundo e compreender que eu posso ocupar um espaço, sendo quem eu sou, me garantiu coragem e determinação para participar do The Look Of The Year, afirma.