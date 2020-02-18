Descubra seu penteado de carnaval ideal de acordo com seu signo

Se você ainda está em dúvida, confira as opções que combinam com o seu jeitinho. Crédito: Pinterest

Chegou a melhor época do ano, hora de preparar o glitter, o lookinho carnavalesco e o penteado, mas escolher o que fazer nos cabelos durante a folia deixa muita gente em dúvida. Para te ajudar nessa escolha, o All Things Hair Brasil , canal de cabelos da Unilever, fez uma lista com o penteado ideal para cada signo no carnaval.

Apesar de belíssimos, os estilos não demandam muito esforço, são simples de fazer e você vai arrasar na folia.

Áries

Para acompanhar o estilo da mulher de áries, sugerimos como penteado o moicano falso. Festeira, como uma boa nativa de um signo de fogo, a ariana é independente, agitada e adora colocar uma fantasia para curtir o Carnaval. Por isso, o estilo tem uma pegada rocker, de atitude e muito fácil de fazer. Além de tudo, pode ser um ótimo complemento para a fantasia escolhida.

Atitude é a sugestão para as arianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Touro

Lenços, tiaras, chapéus, presilhas A taurina adora um cabelo com textura natural, sem dramas e nem trabalho para arrumar os fios. Então, por que não manter os fios naturais e apostar apenas em um acessório para incrementar o look?

É só escolher um que combina melhor com o seu visual e lavar os cabelos com produtos específicos para os seus fios e de qualidade.

Para as taurinas, é só escolher um acessório e brilhar muito! Crédito: Reprodução All Things Hair

Gêmeos

Para a nativa de Gêmeos não precisar escolher entre duas opções, já que pode-se definir a geminiana em uma palavra: indecisa, a sugestão é um penteado dois em um, o coque duplo trançado. O penteado é moderno, fácil de fazer e que vai deixar qualquer look mais bonito.

Os famosos 'space buns' são a tendência que acompanha as geminianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Câncer

Para combinar com a personalidade romântica e sensível de Câncer, nada como um penteado que reflita o comportamento da canceriana. Por isso, a sugestão é um coque com lenço, uma ótima forma de deixar o visual fresco, delicado e cheio de estilo para os bloquinhos.

Forura para as cancerianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Leão

Para a leonina, que gosta de ser o centro das atenções, o penteados extravagantes e com volume costumam ganhar prefeência. E a sugestão, dessa vez, tem um leve volume no topo e uma mecha presa, na parte de trás, você pode complementar com um adereço que combine com sua fantasia.

Semipreso pra leonina brilhar muito. Crédito: Reprodução All Things Hair

Virgem

Para combinar com a classe e discrição da virginiana na folia. A sugestão é um penteado chique: o rabo de cavalo alto. Ainda que seja um look do dia a dia, dá para apostar na versão mais incrementada dele, com a raiz bem penteada e os fios no lugar. Incremente com um acessório cheio de brilho!

Simples e elegante para as virginianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Libra

Vez das librianas e elas sabem usar o cabelo ao seu favor.A ideia é colocar uma pegada carnavalesca sem perder a sofisticação usar um penteado refinado, que a nativa de Libra tanto gosta e ainda com uma pegada carnavalesca. A sugestão de All Things Hair é um rabo de cavalo baixo dividido de lado. O penteado é chique, mas ganha um ar divertido com os tic-tacs!

Presilhas 'tic-tac' são tendência. Crédito: Reprodução All Things Hair

Escorpião

A sugestão para você é um cabelo preso para o signo mais sexy do Zodíaco. A ideia é um rabo de cavalo alto trançado, porque dá para ser sensual mesmo sem os fios estarem soltos, não é? O visual bem versátil fica fresquinho e lindo.

Escorpianas podem arrasar com essa opção de trança. Crédito: Reprodução All Things Hair

Sagitário

Para combianar com a praticidade da sagitariana, a sugestão é um semipreso com meio coque despojado. O penteado vai bem com muitos looks e ainda te deixa estilosa para vencer o calor nos dias de festa. Para complementar, invista em um scrunchie colorido e diferenciado.

Simplicidade e praticidade para as sagitarianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Capricórnio

Capricorninanas não estão dispostas a gastar tempo e nem dinheiro com o penteado pra folia, mas não abre mão da elegância. Pela praticidade e facilidade do estilo, além da versatilidade, nossa sugestão é o slicked back hair. Você só vai precisar de um pouco de gel para colocar os cabelos para trás e pronto. Só se jogar na folia!

Elegante demais a capricorniana. Crédito: Reprodução All Things Hair

Aquário

Aquarianas são ousadas e o carnaval é a melhor época para ousar. A sugestão para aquário é uma meia trança com rabo de cavalo. É diferente, mas fácil de fazer e você vai arrasar nos dias de festa!

Ousadia e conforto para as aquarianas. Crédito: Reprodução All Things Hair

Peixes

Pra fechar: sonhadora e romântica, a pisciana tende a gostar de penteados mais delicados e com uma cara feminina. Mas para deixar o look da nativa de Peixes com uma aparência mais carnavalesca, experimente o coque rosquinha duplo.