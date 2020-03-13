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Dicas da Nanda

Conforto e estilo andam juntos

Alerta tendência: a sandália papete pode parecer básica, mas ela transforma qualquer tipo de look.

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:45

Públicado em 

13 mar 2020 às 15:45
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

A sandália pode ser combinada com várias peças. Crédito: Pinterest
Mesmo nas produções mais elaboradas, a papete é capaz de surpreender. Podendo ser a substituta do sapato clássico de trabalho, principalmente nessa estação para compor outfits modernos e fresquinhos com um toque mais casual. Mas sem perder a elegância.
Looks mais sofisticados também combinam com papete. Crédito: Pinterest
Vale brincar com cores, estampas e texturas. Apesar de ser mais robusta, dá pra usar com vestidos românticos e leves, além de peças mais encorpadas, como jeans e saias midi.
É, sem dúvida, um sapato democrático que combina com diversas produções. Alguns modelos ganham brilhos, apliques ou estampas e, misturados a terninhos de alfaiataria, deixam os dias mais estilosos e chiques!
Versões simples e outras nem tanto têm ganhado as 'it girls' Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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