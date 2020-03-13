Conforto e estilo andam juntos

A sandália pode ser combinada com várias peças. Crédito: Pinterest

Mesmo nas produções mais elaboradas, a papete é capaz de surpreender. Podendo ser a substituta do sapato clássico de trabalho, principalmente nessa estação para compor outfits modernos e fresquinhos com um toque mais casual. Mas sem perder a elegância.

Looks mais sofisticados também combinam com papete. Crédito: Pinterest

Vale brincar com cores, estampas e texturas. Apesar de ser mais robusta, dá pra usar com vestidos românticos e leves, além de peças mais encorpadas, como jeans e saias midi.

É, sem dúvida, um sapato democrático que combina com diversas produções. Alguns modelos ganham brilhos, apliques ou estampas e, misturados a terninhos de alfaiataria, deixam os dias mais estilosos e chiques!