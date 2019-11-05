Lavabos personalizados: 3 projetos para te inspirar a ousar em casa

Lavabos: pequenos espaços para grandes ousadias. Crédito: Jomar Bragança

Destinado ao uso das visitas, os lavabos costumam receber uma atenção especial da arquitetura de interiores. Por ser um ambiente menor, usado por um curto espaço de tempo, permite apostas mais vigorosas e esteticamente impactantes, que não comprometem a decoração do restante da casa. Além disso, nesse pequeno espaço, podemos ousar um pouco mais em materialidade, pois eles não têm a umidade e fluxo de uso de um banheiro completo, observa o arquiteto Fernando Lima.

Lavabos: pequenos espaços para grandes ousadias. Projeto do arquiteto Fernando Lima em parceria com Pedro Haruf. Madeira traz um toque acolhedor e diferente ao espaço Crédito: Dentro Fotografia

Por tudo isso, o que temos visto é uma crescente dos lavabos cada vez mais ousados. E o mercado responde oferecendo produtos que deixam os projetos ainda mais inovadores. É um ambiente onde posso surpreender meu cliente. Muitas vezes nem coloco no briefing e deixo por último no projeto, para que ele surja depois de muita conversa, num momento em que já o conheço bastante. E o que acontece é que eles adoram, pois reflito no lavabo o estado de espírito daquele cliente. E seus visitantes também se surpreendem. Já vi situações de um convidado chamar outro para conhecer o lavabo, revela o arquiteto Maycon Altera, que já projeta imaginando quantas selfies serão feitas ali.

Geralmente, o que dá a identidade do lavabo são as paredes, por isso é importante conhecer as diversas possibilidades. Por não ter área molhada, os revestimentos aqui não sofrem tanto com desgaste, assim não necessitam ser completamente impermeáveis, mas ainda é importante manter alguns cuidados, como a limpeza e manutenção desses espaços. Aqui podemos utilizar papel de parede (aconselhável o vinílico), texturas e revestimentos especiais, e até mesmo tinta (lavável), enumera Fernando Lima.

Projeto Maycon Altera. A proprietária deste lavabo é escritora, por isso o arquiteto colocou uma caça palavras em uma das paredes e no restante, incluindo teto, tudo foi revestido em espelho fume Crédito: Jomar Bragança

Outro elemento de grande destaque é a cuba. Os clientes amam a hora da escolha da cuba. Gosto de fugir do padrão e tentar chegar num design que realmente surpreenda, avisa Maycon Altera.