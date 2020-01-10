Decoração aconchegante para receber os amigos

Projeto assinado por Letícia e Flávia Abaurre apresenta resultado aconchegante. Crédito: Camilla Santos

Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura, assinam o projeto dessa sala, que buscou atender os desejos de um casal com um filho. A principal demanda da família era por espaços amplos e descontraídos para receber os amigos.

No ambiente de estar, os painéis em MDF amadeirado trazem acolhimento e o destaque fica para o balanço, inserido no projeto para atender o pedido do filho. As cores predominantes são o cinza, azul e branco, e estão distribuídas na marcenaria, mobiliários e tapete. O jardim vertical divide a marcenaria dos ambientes de estar e social, criando uma setorização entre os espaços. O resultado de tudo isso é um estar com paleta aconchegante e pontuado por elementos com design.

Grandes formatos

Se há alguns anos os revestimentos cerâmicos com até 60 cm dominavam o mercado de acabamentos, hoje os porcelanatos em grandes formatos são a principal tendência do setor. São peças de medidas amplas, que alcançam tamanhos variados entre 30x180 a 100x300 cm e se tornaram os queridinhos de arquitetos e designers.

Os porcelanatos em grande formato proporcionam um aspecto uniforme, ao reduzir a quantidade de rejuntes. Da Eliane para a Composé, o porcelanato Emperador, com 120x 120 cm, é um exemplo de como o revestimento pode ser elegante. Rico em detalhes, com tons intensos e desenhos únicos, que remetem às pedras naturais, ele dá um visual imponente ao ambiente. Além da sensação de amplitude, é um revestimento versátil, pois pode ser utilizados como pisos, revestimentos de bancadas ou de paredes.

Tecnologia refrescante

Encher forminha de gelo é coisa do passado. Uma novidade vinda dos Estados Unidos promete revolucionar a forma de produzir gelo. Capazes de confeccionar até 40 quilos de gelo por dia e armazenar até 13 quilos, os modelos premium da coleção U-Line acabam de desembarcar com exclusividade em Vitória na loja Kouzina.

A máquina inclui um filtro e dispensador de água interno, possui cinco níveis de densidade de produção, além de iluminação LED branca e azul ajustável.

Fotografia autoral em mesas postas

A fotografia invade as mesas e oferecendo diferentes possibilidades de uso. Mônica Zorzanelli lançou sua terceira edição Home, com fotos de sua autoria aplicadas em sousplats, trazendo um visual colorido, leve e descontraído para as mesas.

Em reuniões e festas, os itens também podem servir de apoio para bebidas e petiscos. As imagens são impressas em laminado de fórmica com base de MDF, o que facilita a limpeza e a conservação das peças.

Madeira e aço