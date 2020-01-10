Decoração aconchegante para receber os amigos

Letícia e Flávia Abaurre, da Abaurre Arquitetura, assinam o projeto dessa sala, que buscou atender os desejos de um casal com um filho. A principal demanda da família era por espaços amplos e descontraídos para receber os amigos.
No ambiente de estar, os painéis em MDF amadeirado trazem acolhimento e o destaque fica para o balanço, inserido no projeto para atender o pedido do filho. As cores predominantes são o cinza, azul e branco, e estão distribuídas na marcenaria, mobiliários e tapete. O jardim vertical divide a marcenaria dos ambientes de estar e social, criando uma setorização entre os espaços. O resultado de tudo isso é um estar com paleta aconchegante e pontuado por elementos com design.
Grandes formatos
Se há alguns anos os revestimentos cerâmicos com até 60 cm dominavam o mercado de acabamentos, hoje os porcelanatos em grandes formatos são a principal tendência do setor. São peças de medidas amplas, que alcançam tamanhos variados entre 30x180 a 100x300 cm e se tornaram os queridinhos de arquitetos e designers.
Os porcelanatos em grande formato proporcionam um aspecto uniforme, ao reduzir a quantidade de rejuntes. Da Eliane para a Composé, o porcelanato Emperador, com 120x 120 cm, é um exemplo de como o revestimento pode ser elegante. Rico em detalhes, com tons intensos e desenhos únicos, que remetem às pedras naturais, ele dá um visual imponente ao ambiente. Além da sensação de amplitude, é um revestimento versátil, pois pode ser utilizados como pisos, revestimentos de bancadas ou de paredes.
Tecnologia refrescante
Encher forminha de gelo é coisa do passado. Uma novidade vinda dos Estados Unidos promete revolucionar a forma de produzir gelo. Capazes de confeccionar até 40 quilos de gelo por dia e armazenar até 13 quilos, os modelos premium da coleção U-Line acabam de desembarcar com exclusividade em Vitória na loja Kouzina.
A máquina inclui um filtro e dispensador de água interno, possui cinco níveis de densidade de produção, além de iluminação LED branca e azul ajustável.
Fotografia autoral em mesas postas
A fotografia invade as mesas e oferecendo diferentes possibilidades de uso. Mônica Zorzanelli lançou sua terceira edição Home, com fotos de sua autoria aplicadas em sousplats, trazendo um visual colorido, leve e descontraído para as mesas.
Em reuniões e festas, os itens também podem servir de apoio para bebidas e petiscos. As imagens são impressas em laminado de fórmica com base de MDF, o que facilita a limpeza e a conservação das peças.
Madeira e aço
Os móveis de madeira trazem conforto e aconchego para os ambientes. A mesa Garoni, da Conceito Sier, tem tampo amadeirado, com lâmina de madeira natural, no tom carvalho damasco. Os pés são de aço carbono com microtextura, um material bem resistente, que misturado à madeira torna o móvel mais moderno e com design minimalista.