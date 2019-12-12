Ranking listou as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes de 2019. E a Nars ocupa o 1º lugar Crédito: Reprodução/ Instagram @narsissist

Hoje, o número de seguidores, e a taxa de engajamento nas redes é o que parece ditar o sucesso para muitas marcas. Porém, será que além de engajadas, elas são realmente influentes? Querendo responder essa pergunta, a Forbes, publicou uma pesquisa que revelou o ranking das marcas de beleza de luxo mais influentes do mundo em 2019.

O resultado da pesquisa é baseado na análise de 100 indicadores, entre eles engajamento do público e qualidade do conteúdo, e foi comandada pela empresa francesa Launchmetrics. Ela foi responsável por avaliar o MIV (valor do impacto na mídia). O último objetivo é determinar como uma marca gera valor e qual é o retorno do investimento.

Ranking listou as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes de 2019. E a Nars ocupa o 1º lugar Crédito: Reprodução/ Instagram @narsissist

Em 2019, a NARS Cosmetics (fundada pelo francês François Nars) lidera a lista, seguida pela Lancôme  muito graças ao sucesso de perfume La Vie est Belle, lançado em 2012 e cujo 1 frasco é vendido a cada 5 segundos no mundo. Em 2018, a marca do grupo L'Oréal gerou 3 bilhões de euros em vendas, segundo o jornal francês Le Monde, impulsionada pela explosão da venda de seus produtos na China. Em terceiro lugar: a Dior Beauty, que além de fragrâncias icônicas, conta com os mais recentes produtos de maquiagem criados pelo maquiador belga Peter Philips - diretor de criação e maquiagem da Dior.

Classificadas de acordo com o Media Impact Value (MIV) calculado em $, confira abaixo as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes do mundo em 2019:

1. Nars: $180.540.356

2. Lancôme: 134,370,477

3. Dior beauty: 114 008888

4. Laura Mercier: 112.901.116

5. Charlotte Tilbury: 91.395.872

6. Estée Lauder: 82,161,629

7. Chanel Beauty: 66677 143

8. YSL Beauty: 63.728.617

9. Tatcha: 66.379.451