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Impacto na mídia

Ranking listou as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes de 2019

Descubra quais grifes de beleza internacionais causaram mais impacto nas redes sociais este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 12:15

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 12:15

Ranking listou as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes de 2019. E a Nars ocupa o 1º lugar Crédito: Reprodução/ Instagram @narsissist
Hoje, o número de seguidores, e a taxa de engajamento nas redes é o que parece ditar o sucesso para muitas marcas. Porém, será que além de engajadas, elas são realmente influentes? Querendo responder essa pergunta, a Forbes, publicou uma pesquisa que revelou o ranking das marcas de beleza de luxo mais influentes do mundo em 2019.
O resultado da pesquisa é baseado na análise de 100 indicadores, entre eles engajamento do público e qualidade do conteúdo, e foi comandada pela empresa francesa Launchmetrics. Ela foi responsável por avaliar o MIV (valor do impacto na mídia). O último objetivo é determinar como uma marca gera valor e qual é o retorno do investimento.
Ranking listou as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes de 2019. E a Nars ocupa o 1º lugar Crédito: Reprodução/ Instagram @narsissist
Em 2019, a NARS Cosmetics (fundada pelo francês François Nars) lidera a lista, seguida pela Lancôme  muito graças ao sucesso de perfume La Vie est Belle, lançado em 2012 e cujo 1 frasco é vendido a cada 5 segundos no mundo. Em 2018, a marca do grupo L'Oréal gerou 3 bilhões de euros em vendas, segundo o jornal francês Le Monde, impulsionada pela explosão da venda de seus produtos na China. Em terceiro lugar: a Dior Beauty, que além de fragrâncias icônicas, conta com os mais recentes produtos de maquiagem criados pelo maquiador belga Peter Philips - diretor de criação e maquiagem da Dior.
Classificadas de acordo com o Media Impact Value (MIV) calculado em $, confira abaixo as 10 marcas de beleza de luxo mais influentes do mundo em 2019:
1. Nars: $180.540.356
2. Lancôme: 134,370,477
3. Dior beauty: 114 008888
4. Laura Mercier: 112.901.116
5. Charlotte Tilbury: 91.395.872
6. Estée Lauder: 82,161,629
7. Chanel Beauty: 66677 143
8. YSL Beauty: 63.728.617
9. Tatcha: 66.379.451
10. Pat McGrath: 61.891.098

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