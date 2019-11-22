O que fazer em Lima além de assistir a final da Libertadores?

Lima Crédito: shutterstock

As emoções estão à flor da pele para a final da Libertadores neste sábado, em Lima, no Peru. A cidade já está recebendo um grande quantidade de visitantes que não param de chegar para prestigiar o jogo entre Flamengo e River Plate. Mas o que Lima tem a oferecer aos seus visitantes além do grande jogo?

O turismólogo Gabriel Veronese é um profundo conhecedor da cidade e revela que existe muito, muito mesmo, pra se fazer. "Lima sempre foi negligenciada pelos brasileiros por ser considerada apenas a porta de entrada do Peru para Machu Picchu, mas ao longo dos anos se desenvolveu como uma capital cultural e gastronômica muito importante. Há muito mais para se ver em Lima do que apenas o jogo Flamengo x River Plate", garante ele. Confira as dicas:

Quanto tempo ficar?

Recomendo o mínimo de duas noites (caso o voo de chegada seja ainda durante o dia) para conseguir aproveitar tudo e fazer o roteiro abaixo.

Onde se hospedar?

Existem três bairros muito especiais em lima: o primeiro é à beira mar, o segundo é bastante boêmio e o terceiro bem elitista. Ai depende do que procuras.

No meu caso, me hospedei primeiro em Barranco e tirei o primeiro dia para conhecer o bairro. Tirei fotos com a arte urbana e grafites típicos da região. Barranco é um bairro jovem, boêmio, como a Vila Madalena, em São Paulo.

Barranco e Miraflores

Ponte dos Suspiros Crédito: Divulgação

Barranco é um ótimo lugar para assistir o pôr do sol sobre o Pacífico; o ideal é chegar no final da tarde para as melhores vistas. Vale muito a pena conhecer a Ponte dos Suspiros, que é um marco para a região. A bela ponte de madeira foi construída para atravessar a Bajada de los Baños, que leva ao Pacífico. Moradores e visitantes gostam de apreciar a vista beira-mar da ponte.

À noite, fui até Miraflores (é possível até mesmo fazer a pé o percurso) e jantei no Larco Mar, um shopping construído em cima de uma falésia, com vista linda para o mar. Havia um show de música ao vivo no pátio também. Em seguida, visitei o Parque de La Reserva, que fica aberto até tarde (22:30h se não me engano) e que tem o show das águas, que é mais bonito de se ver à noite.

Larco Mar Shopping Crédito: Divulgação

Centro Histórico

No segundo dia, recomendo um City Tour no centro histórico de Lima, que é um museu a céu aberto: as ruas fecham em certos domingos do mês e tudo deve ser feito a pé, passando pela Catedral de Lima, a Basílica e o Convento de São Francisco, museus, etc.

Gastronomia

A gastronomia peruana é reconhecida no mundo por sua variedade de pratos típicos em cada região: costa, selva e serra. Seus ingredientes compõem uma culinária única. Desde os peixes e frutos do mar até os diversos cereais e tubérculos andinos, encontramos uma diversificada e nutritiva gama de opções que somente uma cidade como Lima pode oferecer.

Astrid y Gastón, restaurante badalado de Lima Crédito: Divulgação

À noite, sugiro jantar no Astrid y Gastón em San Isidro, um restaurante mega disputado que precisa ser reservado muito tempo antes, e que está entre os 50 melhores restaurantes do mundo (obteve a 14 ª posição na lista) e o melhor da América Latina. Eu não consegui ir justamente por isso, mas o chef (Gastón) tem uma história bem legal, sendo conhecido como o embaixador da gastronomia peruana, muita conhecida também pelos ceviches.

O menu do Astrid y Gastón muda a cada estação, ou seja, são servidos 4 menus por ano, pois eles usam somente os ingredientes da época e totalmente orgânicos.

Último dia em Lima

No dia de partida de volta para o Brasil ou de ida para outro destino do Peru (normalmente as pessoas vão pra Cusco), eu recomendaria acordar cedo para caminhar à beira mar e sobre às falésias e já se programar para partir, porque o trânsito em Lima é um capítulo à parte, muito caótico, bem pior que o de São Paulo ou Rio.