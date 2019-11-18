Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexo

Entenda o que o seu orgasmo tem a ver com a sua carreira

Segundo estudos realizados no Canadá, a dopamina, hormônio liberado durante  o momento de prazer,  eleva a autoestima, a criatividade e a sociabilidade, o que gera confiança e liderança pessoal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 16:29

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 16:29

Entenda o que é o orgasmo ruim e quando ele acontece Crédito: Unsplash
Muitas vezes o sexo, mais especificamente o orgasmo (ou a sua frequência na vida de alguém), é relacionado à felicidade e ao bem-estar. Mas o que você diria se esse momento de prazer também estivesse relacionado com a sua carreira?
Sim, existe uma ligação, segundo Jim Pfaus, neurocientista e especialista em sexualidade feminina da Universidade de Concórdia, no Canadá. De acordo com suas pequisas, a dopamina, hormônio liberado durante o orgasmo, está conectada a elevação da autoestima, criatividade e sociabilidade. E isso estaria ligado diretamente ao desenvolvimento da confiança e liderança pessoal. Será mesmo?

O QUE É A DOPAMINA?

A ginecologista Lorena Baldotto explica que a dopamina é o hormônio do prazer e, quando liberada, realmente causa no corpo a sensação de bem-estar, que está associada à satisfação e não está presente apenas na hora do orgasmo. Ela é liberada em todas as atividades que causam prazer intenso. Dessa forma, alguns vão sentir a satisfação proporcionada por ele em situações como comer, dançar, brincar, ganhar um jogo ou uma disputa, por exemplo, avalia Lorena.
Ainda de acordo com a médica, o hormônio é liberado também durante o orgasmo pois faz parte do sistema de ganho de recompensa do corpo. A satisfação que a dopamina provoca é como se fosse uma recompensa por um esforço feito, por isso ela também é liberada durante o orgasmo, finaliza a médica.

O ORGASMO COMO UM MOMENTO DE RELAXAMENTO

Sobre a relação do orgasmo com o desenvolvimento da confiança e liderança pessoal, a sexóloga Virginia Pelles complementa: Existem algumas pesquisas que relacionam o orgasmo até mesmo com a melhora dos níveis cerebrais. Ela ainda esclarece que a dopamina liberada durante o momento de prazer é um dos principais hormônios atuantes no combate ao estresse, por isso o sexo e o ato de gozar devem também serem vistos como uma válvula de escape à rotina agitada do dia a dia.
Acho que as pessoas hoje em dia estão focadas em buscar o prazer, mas não se permitem sentir. O orgasmo deve ser visto como uma sensação de relaxamento, acrescenta a sexóloga.  Acredito que quem tem uma vida sexual mais bem resolvida se destaca mais na sociedade, finaliza ela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cessar-fogo com o Irã é vitória temporária para Trump — mas tem um custo
Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados