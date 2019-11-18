Entenda o que o seu orgasmo tem a ver com a sua carreira

Entenda o que é o orgasmo ruim e quando ele acontece Crédito: Unsplash

Muitas vezes o sexo, mais especificamente o orgasmo (ou a sua frequência na vida de alguém), é relacionado à felicidade e ao bem-estar. Mas o que você diria se esse momento de prazer também estivesse relacionado com a sua carreira?

Sim, existe uma ligação, segundo Jim Pfaus, neurocientista e especialista em sexualidade feminina da Universidade de Concórdia, no Canadá. De acordo com suas pequisas, a dopamina, hormônio liberado durante o orgasmo, está conectada a elevação da autoestima, criatividade e sociabilidade. E isso estaria ligado diretamente ao desenvolvimento da confiança e liderança pessoal. Será mesmo?

O QUE É A DOPAMINA?

A ginecologista Lorena Baldotto explica que a dopamina é o hormônio do prazer e, quando liberada, realmente causa no corpo a sensação de bem-estar, que está associada à satisfação e não está presente apenas na hora do orgasmo. Ela é liberada em todas as atividades que causam prazer intenso. Dessa forma, alguns vão sentir a satisfação proporcionada por ele em situações como comer, dançar, brincar, ganhar um jogo ou uma disputa, por exemplo, avalia Lorena.

Ainda de acordo com a médica, o hormônio é liberado também durante o orgasmo pois faz parte do sistema de ganho de recompensa do corpo. A satisfação que a dopamina provoca é como se fosse uma recompensa por um esforço feito, por isso ela também é liberada durante o orgasmo, finaliza a médica.

O ORGASMO COMO UM MOMENTO DE RELAXAMENTO

Sobre a relação do orgasmo com o desenvolvimento da confiança e liderança pessoal, a sexóloga Virginia Pelles complementa: Existem algumas pesquisas que relacionam o orgasmo até mesmo com a melhora dos níveis cerebrais. Ela ainda esclarece que a dopamina liberada durante o momento de prazer é um dos principais hormônios atuantes no combate ao estresse, por isso o sexo e o ato de gozar devem também serem vistos como uma válvula de escape à rotina agitada do dia a dia.