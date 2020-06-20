Conheça o capixaba que é referência no universo da cerâmica

A arte surgiu na vida de Ernane Batista ainda na adolescência, quando ia ao Cine Metrópolis, na UFES, e após o término das sessões passeava pelo Espaço Universitário ou pela Galeria Universitária onde visitava as exposições de artistas capixabas. Quando entrei na universidade a minha ideia era ir pelo caminho da fotografia. Como a sala de cerâmica ficava ao lado da sala de fotografia olhava aquele lugar com muita curiosidade. Um dia resolvi me matricular no primeiro módulo de cerâmica e depois disso nunca mais larguei. Aos 44 anos, ele é um dos principais ceramistas do Estado criando peças contemporâneas e de formas orgânicas para longe da produção em escala da indústria. Observo muito a natureza e as formas orgânicas presentes em coisas como plantas e sementes. A vista do ateliê, no bairro Santa Cecília, dá para a Reserva Ecológica da Pedra dos Dois Olhos e observar a mata me traz bastante inspiração. Como um bom capixaba tenho também uma grande relação com o mar o que faz com que muitas das formas marinhas sirvam de inspiração para a criação das minhas peças, conta. Suas peças inclusive já apareceram no programa Perto do Fogo, apresentado pelo chef Felipe Bronze, no GNT. Ernane também tem um projeto paralelo de colagem analógica e nas horas vagas fica imerso entre revistas antigas e papéis. A jardinagem também é um dos meus passatempos.