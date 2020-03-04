A ambição tem gênero?

É desafiador ser uma mulher ambiciosa em uma sociedade machista. Crédito: Pinterest / Etsy

Qual a imagem que vem à sua cabeça quando falamos de uma mulher ambiciosa? Ela é feminina? É poderosa, bem-sucedida? Alguém firme ou racional demais?

E quando falamos de um homem ambicioso? O que está no seu imaginário é positivo? Se você imaginou personalidades diferentes, precisamos conversar.

O significado  aquele do dicionário - da palavra ambição é: anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso; aspiração, pretensão. Apesar de fazer parte da vida e ser quase motivacional  ou deveria -, nossa sociedade acabou associando o termo a algo negativo e confundindo com ganância.

O machismo intensifica essa reprovação quando se tratam de mulheres. Vivemos em uma sociedade onde homens são incentivados ao sucesso, aos negócios e a ocupar posições de liderança e mulheres devem ter a família como principal foco.

Tricia Navarro é juíza e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas, apesar de satisfeita com sua atual posição, ela preza por se aperfeiçoar ainda mais. Para ela, a pouca aceitação da ambição feminina por parte da sociedade acontece porque a ideia de ambição é ambígua e pode representar determinação, como também pode indicar comportamentos excessivos ou antiéticos para alcançar determinado objetivo. Acho que esse enfoque negativo ainda predomina na sociedade. Assim, uma mulher considerada ambiciosa pode passar a imagem de poder e de sucesso, mas também desperta desconfianças quanto aos métodos utilizados para atingir sua finalidade, diz.

Aspas: Sou muito determinada e disciplinada para concretizar meus projetos, e neste aspecto positivo da palavra ambição eu me incluo.

Ela conta que ainda enfrenta alguns julgamentos negativos em relação ao seu comportamento, pois ela conta que abre mão de várias atividades de lazer entre amigos e família para exercer suas atividades profissionais e acadêmicas com excelência. Passo meus finais de semana e férias estudando, tenho que ter uma rotina muito regrada. Para a minha sorte, tenho um marido que me entende e apoia, o que é raro, pois a maioria das pessoas considera isso uma inversão de valores, complementa.

O que pensam é um problema deles

A empresária Helena Machado dedica boa parte de seu tempo e energia aos negócios e sua leitura sobre mulheres ambiciosas já superou os padrões. A imagem que vem à minha cabeça é de uma mulher determinada que olha para o alvo sem ouvir o que a galera do senso comum pensa. Ela pode ser o que quiser, feminina, com poder, bem-sucedida, sonhadora ou racional. O principal é a determinação, explica.

Helena se dedica aos negócios e seu objetivo é ser referência na área em que atua. Crédito: Acervo pessoal

Helena reforça que a sociedade machista ainda vê com maus olhos essa mulher que super se dedica ao trabalho, que quer sempre mais e que seu objetivo é ser reconhecida como autoridade no mercado que atua. Já subimos alguns degraus, mas ainda falta muita coisa para vencermos de vez o machismo, complementa.