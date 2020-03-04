A ambição tem gênero?

Qual a imagem que vem à sua cabeça quando falamos de uma mulher ambiciosa? Ela é feminina? É poderosa, bem-sucedida? Alguém firme ou racional demais?
E quando falamos de um homem ambicioso? O que está no seu imaginário é positivo? Se você imaginou personalidades diferentes, precisamos conversar.
O significado aquele do dicionário - da palavra ambição é: anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso; aspiração, pretensão. Apesar de fazer parte da vida e ser quase motivacional ou deveria -, nossa sociedade acabou associando o termo a algo negativo e confundindo com ganância.
O machismo intensifica essa reprovação quando se tratam de mulheres. Vivemos em uma sociedade onde homens são incentivados ao sucesso, aos negócios e a ocupar posições de liderança e mulheres devem ter a família como principal foco.
Tricia Navarro é juíza e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas, apesar de satisfeita com sua atual posição, ela preza por se aperfeiçoar ainda mais. Para ela, a pouca aceitação da ambição feminina por parte da sociedade acontece porque a ideia de ambição é ambígua e pode representar determinação, como também pode indicar comportamentos excessivos ou antiéticos para alcançar determinado objetivo. Acho que esse enfoque negativo ainda predomina na sociedade. Assim, uma mulher considerada ambiciosa pode passar a imagem de poder e de sucesso, mas também desperta desconfianças quanto aos métodos utilizados para atingir sua finalidade, diz.
Aspas: Sou muito determinada e disciplinada para concretizar meus projetos, e neste aspecto positivo da palavra ambição eu me incluo.
Ela conta que ainda enfrenta alguns julgamentos negativos em relação ao seu comportamento, pois ela conta que abre mão de várias atividades de lazer entre amigos e família para exercer suas atividades profissionais e acadêmicas com excelência. Passo meus finais de semana e férias estudando, tenho que ter uma rotina muito regrada. Para a minha sorte, tenho um marido que me entende e apoia, o que é raro, pois a maioria das pessoas considera isso uma inversão de valores, complementa.
O que pensam é um problema deles
A empresária Helena Machado dedica boa parte de seu tempo e energia aos negócios e sua leitura sobre mulheres ambiciosas já superou os padrões. A imagem que vem à minha cabeça é de uma mulher determinada que olha para o alvo sem ouvir o que a galera do senso comum pensa. Ela pode ser o que quiser, feminina, com poder, bem-sucedida, sonhadora ou racional. O principal é a determinação, explica.
Helena reforça que a sociedade machista ainda vê com maus olhos essa mulher que super se dedica ao trabalho, que quer sempre mais e que seu objetivo é ser reconhecida como autoridade no mercado que atua. Já subimos alguns degraus, mas ainda falta muita coisa para vencermos de vez o machismo, complementa.
Ela conta que vem de uma família que sempre a incentivou a voar e que esse apoio foi essencial pra que ela se tornasse o que é hoje e a ajudou a carregar o fardo de ser uma mulher ambiciosa em uma sociedade machista. Já fui julgada por ter esse comportamento, inclusive foi um dos motivos do término de um antigo relacionamento, ele disse que não era normal essa busca e que esperava casar com uma mulher que equilibrasse as coisas e não com uma que quer ganhar o mundo, conta.