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Comportamento

A ambição tem gênero?

Existe uma disparidade de impressões quando falamos de ambição. Por que o homem está associado ao sucesso e a mulher é vista com maus olhos quando quer alcançar degraus mais altos?

Publicado em 04 de Março de 2020 às 16:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2020 às 16:34
É desafiador ser uma mulher ambiciosa em uma sociedade machista. Crédito: Pinterest / Etsy
Qual a imagem que vem à sua cabeça quando falamos de uma mulher ambiciosa? Ela é feminina? É poderosa, bem-sucedida? Alguém firme ou racional demais?
E quando falamos de um homem ambicioso? O que está no seu imaginário é positivo? Se você imaginou personalidades diferentes, precisamos conversar.
O significado  aquele do dicionário - da palavra ambição é: anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso; aspiração, pretensão. Apesar de fazer parte da vida e ser quase motivacional  ou deveria -, nossa sociedade acabou associando o termo a algo negativo e confundindo com ganância.
O machismo intensifica essa reprovação quando se tratam de mulheres. Vivemos em uma sociedade onde homens são incentivados ao sucesso, aos negócios e a ocupar posições de liderança e mulheres devem ter a família como principal foco.
Tricia Navarro é juíza e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), mas, apesar de satisfeita com sua atual posição, ela preza por se aperfeiçoar ainda mais. Para ela, a pouca aceitação da ambição feminina por parte da sociedade acontece porque a ideia de ambição é ambígua e pode representar determinação, como também pode indicar comportamentos excessivos ou antiéticos para alcançar determinado objetivo. Acho que esse enfoque negativo ainda predomina na sociedade. Assim, uma mulher considerada ambiciosa pode passar a imagem de poder e de sucesso, mas também desperta desconfianças quanto aos métodos utilizados para atingir sua finalidade, diz.
Aspas: Sou muito determinada e disciplinada para concretizar meus projetos, e neste aspecto positivo da palavra ambição eu me incluo.
Ela conta que ainda enfrenta alguns julgamentos negativos em relação ao seu comportamento, pois ela conta que abre mão de várias atividades de lazer entre amigos e família para exercer suas atividades profissionais e acadêmicas com excelência. Passo meus finais de semana e férias estudando, tenho que ter uma rotina muito regrada. Para a minha sorte, tenho um marido que me entende e apoia, o que é raro, pois a maioria das pessoas considera isso uma inversão de valores, complementa.

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A empresária Helena Machado dedica boa parte de seu tempo e energia aos negócios e sua leitura sobre mulheres ambiciosas já superou os padrões. A imagem que vem à minha cabeça é de uma mulher determinada que olha para o alvo sem ouvir o que a galera do senso comum pensa. Ela pode ser o que quiser, feminina, com poder, bem-sucedida, sonhadora ou racional. O principal é a determinação, explica.
Helena se dedica aos negócios e seu objetivo é ser referência na área em que atua. Crédito: Acervo pessoal
Helena reforça que a sociedade machista ainda vê com maus olhos essa mulher que super se dedica ao trabalho, que quer sempre mais e que seu objetivo é ser reconhecida como autoridade no mercado que atua. Já subimos alguns degraus, mas ainda falta muita coisa para vencermos de vez o machismo, complementa.
Ela conta que vem de uma família que sempre a incentivou a voar e que esse apoio foi essencial pra que ela se tornasse o que é hoje e a ajudou a carregar o fardo de ser uma mulher ambiciosa em uma sociedade machista. Já fui julgada por ter esse comportamento, inclusive foi um dos motivos do término de um antigo relacionamento, ele disse que não era normal essa busca e que esperava casar com uma mulher que equilibrasse as coisas e não com uma que quer ganhar o mundo, conta.

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