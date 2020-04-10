7 coisas para aprender sem sair de casa

Uma das opções é aprender técnicas de confeitaria com Danielle Noce. Crédito: Reprodução Instagram

Com o atual cenário de pandemia, a recomendação é para ficar em casa e nesse período é importante encontrar atividades que ocupem o tempo e a mente. Para te ajudar nessa missão, separamos sete coisas que você pode aprender sem sair de casa. Aí vão algumas dicas, confira:

Organização Residencial

Se você quer ter novos hábitos e uma organização Micaela Góes, Ivana Portela e Stella Ranger podem te ajudar no novo curso da Curseria. Ao longo das aulas, o conteúdo empregado será sobre os conceitos e estratégias aplicados a cada cômodo da casa, abordando diferenças entre arrumação e organização, etapas do processo organizacional, dicas de por onde começar etc. O curso contém mais de cinco horas de conteúdo divididos em dez aulas online, onde o aluno irá aprofundar conhecimentos, registrar reflexões e colocar o aprendizado em prática.

Educação Política

Quer aprender um pouco mais sobre política para que você conheça conceitos fundamentais, entenda o cenário da política atual e saiba como não ser influenciado? Alexandre Garcia ensina Educação Política para que você entenda desde o termo "política" até a função de cada cargo que você escolhe a cada eleição, saber quem e o quê está por trás das decisões tomadas e fazer uma análise do passado, compreender o presente e construir um futuro melhor para você, sua cidade, seu país. Tudo isso em 10 aulas nas quais vai aprender conceitos fundamentais da política, panorama mundial atual, configuração política brasileira e cenário atual da política brasileira.

Alexandre Garcia aborda desde assuntos básicos a temas mais complexos sobre política. Crédito: Reprodução Instagram

Técnicas para falar em público

Aprenda as principais técnicas para falar bem em público sem medo. Marcos Motta criou um treinamento diferente de todos os outros do mercado, que pode ser uma grande oportunidade para você. Ele e a Curseria vai te ensinar a desenvolver a sua comunicação pessoal e profissional! Saiba quais são as técnicas fundamentais que todo bom comunicador tem com aulas exclusivas que vão transformar a sua maneira de se expressar. Com conteúdos divididos em 10 aulas, você irá desenvolver a habilidade de falar em público e, resumidamente, aprenderá na prática sobre arte de storytelling, como conhecer e interpretar seu público, quebra de barreiras mentais e preparação mental, corporal e vocal.

Estilo e Imagem Pessoal

Se reconheça, construa seu estilo e melhore sua imagem pessoal sem ficar refém das tendências. A consultoria especial de Deborah e Giovanna Ewbank ajudará você a fortalecer a imagem profissional, descobrir o estilo próprio, aprender a usar a imagem à seu favor, além, claro, de estar por dentro das principais tendências do mundo fashion. As aulas da Curseria são repletas com conceitos e exemplos práticos para que o aluno possa reconhecer a sua estrutura corporal, relação com a moda, além dos aspectos objetivos e subjetivos que formam a sua Imagem. O conteúdo também irá ajudar a expressar diferentes estilos, cores e peças de roupa e conceitos que permitem personalizar o guarda-roupa de uma forma funcional e muito organizada.

Treino funcional

Chico Salgado se une a Curseria com um curso online de aulas de funcional. O aluno tem acesso a 19 aulas, cada uma com um treino intenso e dinâmico de 20 minutos, com um método exclusivo de três modalidades: Metabolic, Physical e Muscular Training. Além disso, conta com uma ficha de exercícios de todos os treinos e manual do treino para executar corretamente. O treino possui três níveis: iniciante, intermediário ou avançado e não é necessário nenhum equipamento.

Confeitaria com Dani Noce

Gosta de doces e confeitaria? A Dani Noce ensina segredos e técnicas para dominar de vez o mundo da confeitaria, com um método comprovado, ferramentas corretas e muita parte prática. O treinamento é completo e apresenta as característica de cada ingrediente, pontos de caldas, precisão e organização e muito mais.

Aprenda a ser DJ