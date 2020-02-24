10 itens indispensáveis para levar na bolsa durante o carnaval

Curativo.

Quem vai curtir a folia durante o dia deve priorizar o uso do protetor solar. Seja na praia ou nos bloquinhos de rua, é importante que o produto seja aplicado de hora em hora. A dermatologista Karina Mazzini explica que a escolha do filtro deve levar em consideração o fototipo, o que significa que pessoas de pele muito clara precisam recorrer a um filtro mais forte, de preferência, com FPS (Fator de Proteção Solar) acima de 50. "A aplicação do protetor solar deve ser feita em toda a área que estiver exposta, sendo recomendado utilizar o mesmo FPS no corpo e no rosto. A quantidade do produto a ser usada deve ser generosa, prestando sempre atenção ao tipo de pele. Quem tem pele oleosa deve optar por fórmulas oil free. Já a pele seca pede um produto com função hidratante", ressalta a médica. Viseira, chapéu e óculos escuros também são bem-vindos e seria ainda melhor se as pessoas usassem roupas UV.

Os antissépticos são muito importantes para dar frescor à boca. "Nesse período de folia, quando a higiene fica mais comprometida, porque geralmente as pessoas comem mais fora de casa, faz refeições rápidas, então acaba que os antissépticos bucais se tornam aliados nessa higienização", explica a dentista Thaiz Arrabal. Porém ela ressalta que nada substitui a uma boa escovação e fio dental. Como as pessoas saem da rotina os antissépticos ajudam no hálito e na diminuição na quantidade de bactérias que ficam dentro da boca. "O ideal é usar duas vezes ao dia, nas principais refeições. Já em relação a quantidade, geralmente esses produtos vêm com uma tampinha e pode servir de medidor, mas sempre indico fazer bochecho de 1 a 2 minutos e não ingerir nenhum líquido ou fazer nenhum tipo de refeição por 40 minutos, para ser mais efetivo a ação desse produto". Existem opções de embalagens mini que cabem na bolsa.03

Além do protetor para corpo, rosto e lábios, existe um produto específico para cuidar do cabelo. As versões em tamanho pocket são ideais para carregar na pochete, como o Leite Ceramidas da Ervas Naturais. O farmacêutico e responsável técnico pela marca de cosméticos capilares Kaio Bauer aconselha que o leave-in seja aplicado a cada duas horas durante a folia para combater os danos ao cabelo. É um creme de pentear de uso diário que envolve os fios e cria uma barreira de proteção contra a ação do vento e do sol, avalia. E se antes ou depois do bloquinho, o folião quiser tomar um banho de mar ou piscina, o creme também protege do sal e do cloro.

Camisinha não pode faltar. Além do vírus HIV, a camisinha é a principal forma de proteção contra outras doenças sexualmente transmissíveis e vale tanto a masculina quanto a feminina.

Os repelentes, de preferência a icaridina por ter o maior tempo de ação de até dez horas, devem ser aplicados principalmente nas áreas expostas e na face, protegendo os olhos. "O ideal é aplicar pela manhã e no final da tarde e início da noite que é o horário de maior incidência dos mosquitos. Lembrar de primeiro aplicar o filtro solar e esperar sua fixação na pele e só após aplicar o repelente", diz a dermatologista Krishna Sandoval. O uso do repelente é importante para prevenir dengue, Zika vírus e Chikingunya.

É uma boa dica de produto para carregar na bolsa, tanto nos dias de calor intenso, quanto nos de frio. Seja na rotina de skincare da cidade ou da praia, ela pode dar aquela refrescada gostosa no meio do dia ou hidratar a pele que está descascando e precisando de um cuidado extra. Mas, esse líquido natural tem muito mais benefícios do que você imagina! Além de ser usada para refrescar e hidratar, a água termal é reconhecida por suas propriedades calmantes e anti-inflamatórias.

Nossas mãos estão sempre em contato frequente com superfícies que contém organismos contaminados, aumentando os riscos de infecções quando não as higienizamos adequadamente, após tossir, espirrar ou levar as mãos à boca. O uso do álcool em gel 78% etílico é uma forma eficiente de promoção à saúde, pois evita uma série de infecções, como conjuntivite, resfriados, hepatite, entre outras. No período de carnaval, as pessoas estão intimamente em contato com as outras e em ambientes aglomerados, com isso, há muitos apertos de mãos, compartilhamentos de copos, toques em ambientes contaminados. Portanto, o álcool em gel é importante para higienização, pois previne uma série de doenças, disse o clínico geral Jovarci Motta. O médico reforça que deve-se tirar anéis, alianças, ou qualquer acessório nas mãos antes de higienizá-las, pois eles abrigam micróbios que ficam escondidos nos objetos. Nestes casos, o uso do álcool em gel substitui bem a lavagens das mãos. É importante cobrir toda a superfície da mão com o álcool, friccionando-as durante 20-30 segundos, até secar. Não se deve enxugar com papel logo após, alerta o especialista.

Água é a melhor opção para combater exageros nos dias de folia. Para evitar a ressaca e a desidratação, é necessário alternar uma bebida e outra com a ingestão bastante água.

Alimentação é fundamental. E se não dá para pausar a folia para comer, dá para levar alguns snacks na bolsa que vão ajudar a manter o pique. Uma das opções é levar castanha, que possui diversos benefícios para a saúde. Com gorduras boas, monoinsaturadas e poli-insaturadas, que ajudam no controle do colesterol, no equilíbrio dos níveis de glicose sanguínea e no aumento do metabolismo - estimulando a queima de gordura - é uma ótima fonte de vitaminas e minerais, como fósforo, cálcio, zinco, selênio, vitaminas A e B, e muito ricas em fibras. As castanhas são fonte de nutrientes fundamentais para ter uma alimentação equilibrada, principalmente em festas que gastamos mais energias, pois elas dão a sensação de saciedade, afirma a nutricionista da Tia Sonia, Thaise Costa. Outras opções é levar barra de cereais, granola e cookies.