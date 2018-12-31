Retrospectiva 2018

Último dia do ano. Momento de se despedir de 2018, de desejar um bom 2019, mas também de testar seus conhecimentos sobre a política estadual. Pensando nisso, preparamos o quiz abaixo, uma retrospectiva lúdica sobre alguns dos fatos e personagens que marcaram, no Espírito Santo, este ano prestes a se encerrar. Responda às nossas perguntas de múltipla escolha e veja quantas acerta. O gabarito está abaixo da coluna. Boa sorte e feliz ano novo!

1. No dia 9 de julho, Paulo Hartung anunciou que não seria candidato à reeleição. Quais foram as razões oficiais alegadas por ele?

a) Não liderava pesquisas de intenção de voto e se sentia traído pelos capixabas.

b) Entendia ter chegado a hora de “passar o bastão” e de se dedicar à formação de novos líderes.

c) Estava desgostoso com a política em geral e não queria mais ser parte disso.

d) Pretendia se dedicar ao tratamento para se recuperar de um câncer de bexiga diagnosticado em fevereiro de 2017.

e) Preferia fazer seu sucessor, ajudando a eleger um nome de seu grupo político que desse continuidade a seu legado.

2. Após a referida decisão de Hartung, seu grupo político bateu cabeça e se empenhou na busca de uma candidatura alternativa à dele para o governo. Qual destes nomes NÃO chegou a ser considerado?

a) Amaro Neto (PRB)

b) César Colnago (PSDB)

c) Ricardo Ferraço (PSDB)

d) Lelo Coimbra (MDB)

e) Nenhuma das opções anteriores

3. Qual destes famosos políticos capixabas, integrantes do núcleo político de Hartung, conseguiu sucesso nas urnas na eleição de outubro?

a) Lelo Coimbra (a deputado federal)

b) César Colnago (a deputado federal)

c) André Garcia (a deputado estadual)

d) Rodney Miranda (a dep. federal)

e) Nenhum dos citados acima

4. A eleição para a Câmara Federal produziu uma “bancada das esposas” no Espírito Santo. Três candidatas casadas com influentes políticos capixabas se elegeram a deputada federal. São elas:

a) Norma Ayub (DEM), Sueli Vidigal (PDT) e Lauriete (PR)

b) Lauriete (PR), Soraya Manato (PSL) e Naciene Vicente (PP)

c) Soraya Manato (PSL), Lauriete (PR) e Norma Ayub (DEM)

d) Soraya Manato (PSL), Virgínia Casagrande (PSB) e Norma Ayub (DEM)

e) Naciene Vicente (PP), Sueli Vidigal (PDT) e Lauriete (PR)

5. Esta é fácil. De quem é a frase “sou um kamikaze de Bolsonaro”?

a) Carlos Manato (PSL)

b) Magno Malta (PR)

c) Capitão Assumção (PSL)

d) Subtenente Assis (PSL)

e) Satoru Nakajima (PLAFT)

6. Já esta é para quem nos leu bem ao longo do ano. No fim de agosto, Magno Malta deu entrevista à coluna. Listou algumas funções em que poderia colaborar no governo Bolsonaro. Entre elas, NÃO mencionou:

a) Ministro da Segurança Pública

b) Ministro da Defesa

c) Presidente do Senado

d) Ministro da Cidadania

e) Ministro das Relações Exteriores

7. Entre fevereiro e abril, Max Filho, então no PSDB, fez um ousado movimento para se lançar a governador do Estado. O que aconteceu?

a) Max saiu do PSDB, voltou para o PDT, mas não se lançou candidato.

b) Max saiu do PSDB, voltou para o PTB, desligou-se do cargo de prefeito, anunciou candidatura, mas recuou.

c) Max ficou no PSDB e lutou internamente para viabilizar a candidatura, mas perdeu a convenção e foi barrado pelo próprio partido, comandado por César Colnago.

d) Max saiu do ninho tucano, ingressou no PSB e acabou apoiando Casagrande para o governo.

e) Nada. Max ficou no PSDB, permaneceu na prefeitura, não foi candidato a nada e não apoiou abertamente nenhum candidato ao governo.

8. Já a senadora Rose de Freitas chegou a dizer, no início do ano, estar disposta a disputar no MDB (contra Hartung) o direito de concorrer ao governo do Estado. O que aconteceu?

a) Nada. Rose ficou no MDB e não foi candidata.

b) Rose migrou para o Podemos e foi candidata à reeleição no Senado.

c) Rose foi para o Podemos, partido pelo qual disputou o governo estadual, chegando em 4º lugar.

d) Rose ficou no MDB, mas foi derrotada na convenção do partido em julho.

e) Rose voltou para o PSDB, disputou o governo e ficou em 3º lugar.

9. Renato Casagrande venceu a eleição ao governo, liderando uma coligação com 18 partidos. Quais deles estarão representados na sua equipe de secretários de Estado a partir do dia 2 de janeiro?

a) PSB, PPS, PCdoB, PV, PP e PDT

b) PSB, PCdoB, PV, PP, PDT e PT

c) PSB, PPS, PCdoB, PT, PV e PSDB

d) PSB, PSDB, PPS, PP, PV e PDT

e) PSB, PDT, PT, UDN, Arena e Prona

10. Casagrande escolheu muitos secretários filiados a seu próprio partido, o PSB. Qual das opções abaixo traz uma relação correta entre quadros do PSB e as respectivas pastas que comandarão no próximo governo?

a) Fábio Damasceno (Obras), Paulo Foletto (Saúde) e Bruno Lamas (Trabalho)

b) Rogelio Pegoretti (Fazenda), Foletto (Agricultura) e Fábio Damasceno (Obras)

c) Valésia Perozini (Gabinete), Vitor de Angelo (Educação) e Pegoretti (Fazenda)

d) Vitor de Angelo (Educação), Tyago Hoffmann (Casa Civil) e Eustáquio de Freitas (Agricultura)