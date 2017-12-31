Retrospectiva 2017: teste seus conhecimentos sobre política capixaba

Praça Oito Crédito: Amarildo

Ufa, foi intenso, mal deu tempo de acompanhar os acontecimentos! Ao longo do ano, estivemos aqui para ajudar o leitor, registrando e analisando os fatos políticos de maior relevância. Mas será que você conseguiu prestar atenção em tudo? Será que deixou escapar algum detalhe? E será que está com a memória em dia? Em clima festivo de virada de ano, a coluna hoje brinda você, leitor ou leitora, com uma retrospectiva em formato lúdico e interativo: um quiz com 12 perguntas de múltipla escolha inspiradas no noticiário político do Espírito Santo abordado aqui ao longo deste 2017 que hoje se despede.

Então, que tal testar seus conhecimentos e sua memória encarando o nosso questionário abaixo? Ao fim, além do gabarito, você pode conferir a sua classificação no Ranking Praça Oito 2017, em função do nível de acertos.

Boa sorte e feliz ano novo!

1. O destino político de Paulo Hartung (PMDB) em 2018 é sempre objeto de enorme especulação. Ao longo deste ano, ele foi indagado diversas vezes sobre candidatura. O que respondeu sobre isso?

a) “Tenho alta probabilidade de terminar o meu mandato. Mas nenhuma probabilidade de disputar a reeleição.”

b) “Posso voltar a ser economista. Monto um escritório de economia e vou tocar a minha vida.”

c) “Topo tudo!”

d) “Já estou abraçado no projeto nacional.”

e) Todas as opções anteriores

2. Em maio, o Partido dos Trabalhadores (PT) realizou sua convenção estadual para definir o novo comando no Espírito Santo. O partido saiu rachado ao meio, em uma disputa tumultuada, marcada por “golpes no tapetão” e mal resolvida até hoje. OFICIALMENTE, qual foi o saldo da convenção?

a) Givaldo Vieira eleito presidente, mas o PT ficou no governo de Hartung

b) Givaldo Vieira eleito presidente e o PT saiu do governo de Hartung

c) João Coser eleito presidente, mas o PT saiu do governo de Hartung

d) João Coser eleito presidente e o PT ficou no governo de Hartung

e) Nada resolvido. Tudo sub judice

3. Assim como o PT, o PSDB realizou sua convenção estadual, em novembro, e também rachou ao meio. Na mais disputada convenção estadual da história dos tucanos no Espírito Santo (desde 1988), que dupla se elegeu, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente estadual da legenda?

a) Max Filho e Sergio Majeski

b) César Colnago e Paulo Ruy Carnelli

c) Sergio Majeski e Max Filho

d) Max Filho e Luiz Paulo Vellozo

e) César Colnago e Octaciano Neto

4. Qual desses deputados não fez oposição ao governo Paulo Hartung na Assembleia Legislativa em 2017?

a) Enivaldo dos Anjos (PSD)

b) Sergio Majeski (PSDB)

c) Euclério Sampaio (PDT)

d) Theodorico Ferraço (DEM)

e) Josias da Vitória (PDT)

5. Os dois são desembargadores. O primeiro presidiu o Tribunal de Justiça durante a pior crise fiscal de sua história (parcialmente superada). O segundo acaba de tomar posse como novo presidente do tribunal.

a) Sergio Bizzotto e Sérgio Gama

b) Annibal de Rezende Lima e Sergio Bizzotto

c) Sérgio Gama e Annibal de Rezende Lima

d) Annibal de Rezende Lima e Sérgio Gama

e) Sérgio Gama e Sergio Bizzotto

6. No governo Paulo Hartung, o ano de 2017 também foi marcado pela nomeação de muitos políticos em cargos comissionados (alguns deles no primeiro escalão). São pessoas com filiação partidária. Qual das opções abaixo contém UM nome que não passou a integrar os quadros do governo este ano? Atenção: você ganha um ponto extra se marcar corretamente o nome da exceção.

a) Carlos Casteglione, do PT (mas já saiu); Rodney Miranda (DEM)

b) Neucimar Fraga (PSD); Sueli Vidigal (PDT)

c) Leonardo Deptulski (PEN); Marcelo Coelho (PDT)

d) Vandinho Leite (PSDB); Roberto Carneiro (PDT)

e) Max da Mata, do PDT (mas já saiu); Nerleo Caus (PSDB)

7. Qual desses personagens políticos que são ou já foram apontados como pré-candidatos à Presidência da República não passou pelo Espírito Santo, em ritmo de campanha antecipada, durante 2017?

a) Rodrigo Maia (DEM)

b) Lula (PT)

c) Luciano Huck (sem partido)

d) Jair Bolsonaro (PSC, ainda)

e) João Doria (PSDB)

8. “Preferia que não houvesse um dono da candidatura dele. Eu ficaria muito satisfeito se ele fosse um candidato que não tivesse dono.” Quem disse essas palavras, no fim de janeiro, sobre a candidatura de Erick Musso (PMDB) à presidência da Assembleia? O jovem deputado se elegeu com o apoio do Palácio Anchieta. Uma pista: o autor da declaração é um notório frasista.

a) Theodorico Ferraço (DEM)

b) Elcio Alvares (DEM)

c) Marcelo Santos (PMDB)

d) Amaro Neto (SDD)

e) Sergio Majeski (PSDB)

9. Esta é mole. Não convide para o mesmo evento...

a) Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (PMDB)

b) Audifax Barcelos (Rede) e Paulo Hartung (PMDB)

c) Ricardo Ferraço (PSDB) e Magno Malta (PR)

d) Rose de Freitas (PMDB) e Max Filho (PSDB)

e) Paulo Hartung (PMDB) e Luciano Rezende (PPS)

10. Outra disputa que acabou virando centro de forte polêmica, no 1º semestre, foi pela direção da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), uma espécie de “sindicato dos prefeitos”. Com atuação velada, mas pesada, do Palácio Anchieta, o primeiro levou a presidência; o segundo ficou a ver navios.

a) Max Filho (PSDB), de Vila Velha; Victor Coelho (PSB), de Cachoeiro

b) Gilson Daniel (Podemos), de Viana; Juninho (PPS), de Cariacica

c) Audifax Barcelos (Rede), da Serra; Luciano Rezende (PPS), de Vitória

d) Guerino Zanon (PMDB), de Linhares; Gilson Daniel (Podemos), de Viana

e) Nenhuma das opções anteriores

11. Que faaaaaase do Tribunal de Contas do Estado. O primeiro conselheiro foi afastado por decisão judicial. O segundo, já afastado desde 2007, foi condenado à prisão e está foragido há cerca de dois meses (aliás, por onde anda?).

a) Sérgio Borges e Marcos Madureira

b) Valci Ferreira e Umberto Messias

c) José Antônio Pimentel e Valci Ferreira

d) Sérgio Aboudib e Marcos Madureira

e) Sebastião Carlos Ranna e Valci Ferreira

12. Não será candidato ao governo estadual em 2018, em hipótese alguma:

a) Paulo Hartung (PMDB)

b) Renato Casagrande (PSB)

c) Rose de Freitas (PMDB)

d) Audifax Barcelos (Rede)

e) João Coser (PT)

Gabarito: 1e / 2c / 3b / 4a / 5d / 6b (Sueli Vidigal) / 7c / 8a / 9e / 10d / 11c / 12e

Ranking Praça Oito 2017

De 0 a 4 pontos – Além de pular sete ondinhas, coloque como meta de ano novo tornar-se um leitor mais assíduo da coluna (e de A Gazeta) em 2018. Será um grande prazer!

De 5 a 8 pontos – Bom, mas pode evoluir. Ao longo de 2018, conte conosco para alcançar um resultado melhor daqui a um ano.