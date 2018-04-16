"Responsabilidade é de cada um", diz leitor sobre alagamentos

Avenida Cesar Hilal em frente à Sedu, ficou alagada com as chuvas desta segunda-feira (16) Crédito: Flávio Dias

alagamentos e uma série de transtornos. A capital Vitória registrou 138 milímetros de chuva em 12 horas, mais do que o esperado para todo o mês de abril, que era 105 mm, segundo a Defesa Civil da cidade. As chuvas que caem no Espírito Santo desde domingo (15) causaram. A capital Vitória registrou, mais do que o esperado para todo o mês de abril, que era 105 mm, segundo a Defesa Civil da cidade.

mobilizou os capixabas nas redes sociais. Desde a manhã desta segunda-feira (16), internautas têm compartilhado dicas de possíveis trajetos, fotos e vídeos da força das águas e também o sentimento de revolta com a falta de estrutura das cidades. No Facebook do Gazeta Online, muitos criticaram o descaso de parte da população com a preservação do meio ambiente, o que piora a situação. O assunto. Desde a manhã desta segunda-feira (16), internautas têm compartilhado dicas de possíveis trajetos, fotos e vídeos da força das águas e também o sentimento de revolta com a falta de estrutura das cidades. No Facebook do Gazeta Online, muitos criticaram o descaso de parte da população com a preservação do meio ambiente, o que piora a situação.

Veja alguns comentários:

Politicas públicas para prevenção de alagamentos com urgência! Não dá mais para esperar acontecer para tomar providências.

Tânia Tagarro

A drenagem fluvial de Vitória está assim e passa por isso toda vez que chove forte. Mas o importante para o Prefeito Luciano Rezende é a inútil Linha Verde.

Áttila Luiz

Não adianta culpar prefeitos, a fúria e da natureza, e a sujeira é da população sem educação que joga lixo em tudo que é lugar.

Rita de Cássia Fajoli

O povo joga geladeira, sofá, joga de tudo nas ruas e valões. Aí, quando a chuva vem buscar o resto dos móveis, acha ruim.

Bruna Maia

Está um dia perfeito para dar uma voltinha de moto com os governantes do Estado.

Gilmara Mendonça

Alguém tem que inventar um carro que vira barco para a época de chuva. No Brasil, seria muito requisitado.

Gilmara Costa

A chuva não é um problema! A falta de estrutura das cidades para receber essa chuvas é o maior problema das cidades brasileiras! Governos que não respeitam seu povo!

Ale Rodrigues

Toda vez que chove é assim. Entra prefeito, sai prefeito e ninguém muda nada para acabar com os alagamentos.

Helison Barbosa

Tô vendo tantas pessoas culpando os prefeitos, mas ninguém assume que jogou lixo no chão, ninguém assume lixo no valão.

Rodrigo Mattos

Prefeito preocupado com Linha Verde, quando as galerias estão todas entupidas de terra e areia. Vamos limpar as galerias?

Paulo Cesar Cardoso

É muito triste perder materiais. Espero que ninguém percam suas casas.

Lia Marcia Bissonho

A prefeitura deixa de fazer a sua parte e a população também não colabora e joga tudo na rua: sofá, geladeira, garrafas e o que mais se possa imaginar. O resultado é isso aí!

Shirley Helena Araujo

A população precisa ajudar também! Vejo muita gente jogando lixo no chão!

Paloma Pereira

Todo candidato a prefeito de Vila Velha assegura o fim desses alagamentos se eleito for...

Regina Grillo

Quando leio que o povo pensa em reeleger as mesmas raposas que surrupiam as verbas que deveriam ser empregadas em saúde, educação, segurança, habitação, transporte público, vias públicas, penso: Cada povo tem o governo que merece...

Angela Glinardello

Não tem que causar revolta, não, tem que cair a ficha da responsabilidade de cada um em fazer sua parte na preservação do meio ambiente.

Gislane Cardozo

Graças a Deus que está chovendo. Agora, cabe aos nossos governantes tomar a devida providência para resolver esse problema de bueiros que alagam a cidade.

Raquel Loopes

O nome para isso tudo aí é bueiro entupido de lixo. Sempre quando passo de ônibus em Vitória vejo muito lixo espalhado. Aí vem a chuva, já sabe né...

Rosa Sampaio

A população também tem que ter cuidado para não jogar lixo nas ruas, nos rios. Hoje mesmo vi uma cidadã saindo da casa dela e jogando lixo próximo ao bueiro, sendo que se andasse mais um pouco tinha um coletor de lixo de todo tamanho. Povo, vamos cuidar mais. Pare de jogar lixo nas vias públicas.

Eliane Souza

De que adianta ter uma infraestrutura de primeira se a população não tem educação?

Luciano Basilio

Os motoristas do ônibus deveriam passar mais devagar em ruas alagadas e com mais cuidado! Além dos pedestres, outros carros menores e até estabelecimentos são prejudicados.

Jorge Moysés

A distância entre as principais avenidas que alagam em Vitória e o mar é muito pequena, é só um prefeito corajoso instalar sistema de bombas que funciona como na Holanda, que é abaixo do nível do mar. Talvez eles achem bonito andar no meio do povo prestando socorro, em vez de prevenir.

Sebastião Scarpatti

O senhor governador e os prefeitos poderiam implantar um sistema de escunas nos bairros que alagam para facilitar a vida das pessoas que precisam trabalhar...