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Terreiro, igreja, mesquita, ateísmo: Papo Residência conecta crenças e descrenças da geração Z

Penúltimo episódio da quarta temporada traz histórias de jovens que percorreram diferentes jornadas espirituais até se identificarem com aquilo que mais acreditam
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

28 out 2024 às 13:43

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 13:43

Como a hiperconectada geração Z tem se ligado a crenças e à religião? As residentes Carol Leal e Rebeca Fagundes foram em busca da resposta, ou melhor, das respostas. Sim, porque neste quarto e penúltimo episódio da quarta temporada do Papo Residência, que dá "Um zoom na Geração Z", o que não faltam são múltiplos destinos e convicções, bem a cara dos genZ.
Em “Conectando as crenças da geração Z”, a dupla do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta botou fé no chamado da apuração e buscou ricos relatos de jovens.
São histórias como a de Gabriela Sena, de 21 anos, batizada na Igreja Católica, que hoje se conecta ainda com religiões de matriz africana, com o espiritismo e até mesmo na wicca, conhecida como a religião da natureza. Clique na imagem acima e ouça agora.
Ana Luisa Gomes também passou por esse período de experimentação. Foi à mesquita, à igreja, ao templo budista e achou seu caminho na umbanda.
Já Carol Recla ficou alguns anos afastada da espiritualidade e se se encontrou na igreja evangélica. E o Mateus Evangelista fez um percurso quase oposto: foi criado em um lar evangélico e hoje se declara ateu.
Parte dos genZ, mesmo afastados das instituições religiosas, podem ainda assim ter ideais, motivações e atitudes ligadas a fé e a devoção. É o que ressalta o professor de Filosofia Edebrande Cavalieri, doutor em Ciências da Religião, o nosso convidado especialista do episódio. Dê o play e ouça agora. Só clicar na imagem que abre este conteúdo.
Este conteúdo também está disponível nos principais tocadores de áudio. Clique aqui para ouvir no Spotify.

O que vem por aí

  • Episódio 5 - O novo cenário do amor moderno. Estreia: terça (29/10). Apresentação: Bruno Nézio e Louize Lima

Ouça também

  • Episódio 1 - Meu trabalho, minhas regras.  Apresentação: Yasmin Spiegel e Adrielle Mariana. Ouça aqui.
  • Episódio 2 - Sustentabilidade tá na moda? Apresentação: Aline Gomes e André Borghi. Ouça aqui.
  • Episódio 3 - Saúde mental - A geração que quer viver, não só sobreviver. Apresentação:  Isabelle Braconnot e Júlio Barros. Ouça aqui.

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