Terreiro, igreja, mesquita, ateísmo: Papo Residência conecta crenças e descrenças da geração Z

Como a hiperconectada geração Z tem se ligado a crenças e à religião? As residentes Carol Leal e Rebeca Fagundes foram em busca da resposta, ou melhor, das respostas. Sim, porque neste quarto e penúltimo episódio da quarta temporada do Papo Residência, que dá "Um zoom na Geração Z", o que não faltam são múltiplos destinos e convicções, bem a cara dos genZ.

Conectando as crenças da geração Z”, a dupla do Em “”, a dupla do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta botou fé no chamado da apuração e buscou ricos relatos de jovens.

São histórias como a de Gabriela Sena, de 21 anos, batizada na Igreja Católica, que hoje se conecta ainda com religiões de matriz africana, com o espiritismo e até mesmo na wicca, conhecida como a religião da natureza. Clique na imagem acima e ouça agora.

Ana Luisa Gomes também passou por esse período de experimentação. Foi à mesquita, à igreja, ao templo budista e achou seu caminho na umbanda.

Já Carol Recla ficou alguns anos afastada da espiritualidade e se se encontrou na igreja evangélica. E o Mateus Evangelista fez um percurso quase oposto: foi criado em um lar evangélico e hoje se declara ateu.

Parte dos genZ, mesmo afastados das instituições religiosas, podem ainda assim ter ideais, motivações e atitudes ligadas a fé e a devoção. É o que ressalta o professor de Filosofia Edebrande Cavalieri, doutor em Ciências da Religião, o nosso convidado especialista do episódio. Dê o play e ouça agora. Só clicar na imagem que abre este conteúdo.

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O que vem por aí

Episódio 5 - O novo cenário do amor moderno. Estreia: terça (29/10). Apresentação: Bruno Nézio e Louize Lima

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