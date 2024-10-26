Sustentabilidade está na moda? Ouça agora e descubra no Papo Residência

Upcycling, reúso crativo, cruelty free. Você já ouviu esses termos por aí? Sabe o que eles significam? E mais: consegue diferenciar bazar de brechó? O Papo Residência joga a lupa no consumo consciente para mostrar que “roupa nova” nem sempre é aquela acabou de sair da fábrica para a loja. Tem muito mais em jogo na composição atual em busca de preservação socioambiental. O “look novo” pode vir também de peças usadas por outras pessoas, por que não?