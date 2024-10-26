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Podcast da Residência

Sustentabilidade está na moda? Ouça agora e descubra no Papo Residência

Look novo é só feito de roupa que acabou de sair da fábrica? Para os genZ, não é bem assim, como eles mostram neste segundo episódio da temporada "Um zoom na geração Z"
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

26 out 2024 às 07:00

Publicado em 26 de Outubro de 2024 às 07:00

Upcycling, reúso crativo, cruelty free. Você já ouviu esses termos por aí? Sabe o que eles significam? E mais: consegue diferenciar bazar de brechó? O Papo Residência joga a lupa no consumo consciente para mostrar que “roupa nova” nem sempre é aquela acabou de sair da fábrica para a loja. Tem muito mais em jogo na composição atual em busca de preservação socioambiental. O “look novo” pode vir também de peças usadas por outras pessoas, por que não?
E aí? A sustentabilidade está na moda? Aline Gomes e André Borghi foram atrás das respostas, neste segundo episódio da quarta temporada do “Papo Residência”, o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que neste ano dá “Um zoom na geração Z”. 
A dupla conversa com Edy Lopes, estilista sustentável há 31 anos, e donos e funcionários de brechó, como a Dâmaris Nascimento, de 22 anos, uma representante genZ que incentiva esse modelo de consumo a partir do seu próprio negócio. Clique na imagem acima e ouça o episódio.
Você também pode ouvir este episódio nas principais plataformas de áudio.  Ouça no Spotify.

O que vem por aí

  • Episódio 3 - Saúde mental - A geração que quer viver, não só sobreviver. Estreia: domingo (27/10). Apresentação -  Isabelle Braconnot e Júlio Barros
  • Episódio 4 - Conectando as crenças da geração Z. Estreia: segunda (28/10). Apresentação -  Isabelle Braconnot e Júlio Barros
  • Episódio 5 - O novo cenário do amor moderno. Estreia: terça (29/10). Apresentação: Bruno Nézio e Louize Lima

Ouça também

  • Episódio 1 - Meu trabalho, minhas regras. Apresentação - Adrielle Mariana e Yasmin Spiegel. Clique aqui e ouça.

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