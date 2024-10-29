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Papo Residência

Supermercado, praia, rede social: os cenários para começar o amor moderno da geração Z

Último episódio da temporada mostra como os genZ têm descoberto os matchs off-line e também lidado com as interações nos apps
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

29 out 2024 às 11:19

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 11:19

Bora discutir a relação? No último episódio da quarta temporada do Papo Residência, a DR é conduzida pelos residentes Bruno Nézio e Louize Lima, que mostram como a geração Z tem dado match fora das telas quando se fala em relacionamento. No novo cenário do amor moderno, a orla da praia e até o supermercado viram palco para o “Tinder da vida real”. Clique na imagem acima e ouça agora.
Psicóloga e comentarista de comportamento social, família e relacionamentos na CBN, Adriana Müller é uma das convidadas da resenha, que encerra a temporada  "Um zoom na geração Z". Para ela, os genZ têm revisitado e reformulado conceitos que sempre existiram, principalmente nas relações.
O papo também conta com a influenciadora Lelê Avelar, de 21 anos, que viralizou nas redes sociais ao afirmar que a orla de Camburi, em Vitória, é a melhor alternativa para arrumar um contatinho, atualmente. O conteúdo tem quase 1 milhão de visualizações. Nos comentários, internautas apontaram seus lugares favoritos pela Grande Vitória para apostar num match “offline”.
E por falar em redes sociais, é claro que elas ainda estão bem presentes entre os genZ (a primeira geração nativodigital) quando a intenção é ter algo com alguém, do casual ao relacionamento sério. Maria Rita Pinheiro e Bruno Borsodi, que hoje são amigos, se conheceram por meio de um match virtual e contam suas percepções sobre essas nuances.
"O novo cenário do amor moderno" também fala sobre “ghosting”, palavra derivada de ghost (fantasma em inglês). Ghosting é o sumiço repentino, sem maiores explicações, das pessoas do outro lado da tela. De repente (e na maioria das vezes para sempre), o “contatinho” para de responder.
Bruno Borsodi, 23 anos, também relata suas experiências com os aplicativos de relacionamento e os cuidados necessários para não cair em armadilhas emocionais e  físicas com pessoas até então estranhas e mal-intencionadas.
A dupla de residentes, na parte final do episódio, destaca, ainda,  como um supermercado na Espanha virou notícia recentemente ao dar uma de cupido. No horário específico, entre 19h e 20h, os frequentadores do estabelecimento adotam um código para conhecerem alguém (sim, parece a "Festa do Sinal" versão varejo). Empurrar um carrinho com um abacaxi de ponta-cabeça, por exemplo, sinaliza que você está solteiro e aberto a conhecer alguém.
Quer saber o código de quem está querendo algo mais casual ou então um relacionamento? Ouça e confira.  É só clicar na  imagem de abertura deste conteúdo. Spoiler: tem a ver com doçuras e leguminosas.
O Papo Residência é o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, que está em sua 27ª edição.
Este episódio  também pode ser ouvido no Spotify. Ouça aqui.

Ouça também

  • Episódio 1 - Meu trabalho, minhas regras. Apresentação - Adrielle Mariana e Yasmin Spiegel. Ouça aqui.
  • Episódio 2 - Sustentabilidade tá na moda? Apresentação - Aline Gomes e André Borghi. Ouça aqui.
  • Episódio 3 - Saúde mental: a geração que quer viver, não só sobreviver.  Apresentação -  Isabelle Braconnot e Júlio Barros. Ouça aqui.
  • Episódio 4 - Conectando as crenças da geração Z.  Apresentação -  Carol Leal e Rebeca Fagundes. Ouça aqui.

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