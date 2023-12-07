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Podcast dos focas

Questão de urgência: saúde nas comunidades é tema do 4° episódio do Papo Residência

Terceira temporada está no ar. Necessidades da população são o foco da abordagem do novo episódio

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 07:22

Publicado em 

07 dez 2023 às 07:22
O quarto e penúltimo episódio da terceira temporada do Papo  Residência coloca o dedo na ferida: a saúde das comunidades inspira cuidados, assim como o bem-estar  dos moradores. Pobreza menstrual e carência de itens básicos de higiene expõem o problema, evidenciado por dados estatísticos e depoimentos de pessoas que sofrem com essa falta. É o que  mostram os residentes Breno Alexandre e Enzo Teixeira,  que apresentam o episódio. 

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Ferida aberta: melhor acesso à saúde é urgência para as comunidades do ES

O quadro inspira cuidados. Carência de itens de higiene essenciais, como escova de dente e absorvente íntimo, expõe a chaga. “Já usei um pano por não ter absorvente íntimo”, diz Marta, moradora da Serra (ES), entrevistada pelos residentes Breno Alexandre e Enzo Teixeira. A saída, para muitos, é se benzer, e isso não é só força de expressão. Com a força das comunidades, projetos e ações pra driblar esse quadro de exclusão também são destaque neste episódio.

Breno Alexandre e Enzo Teixeira no podcast Papo residência
Breno Alexandre e Enzo Teixeira são as vozes da vez no Papo Residência Crédito: Eduardo Fachetti/Rede Gazeta

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