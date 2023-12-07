Questão de urgência: saúde nas comunidades é tema do 4° episódio do Papo Residência

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Ferida aberta: melhor acesso à saúde é urgência para as comunidades do ES
O quadro inspira cuidados. Carência de itens de higiene essenciais, como escova de dente e absorvente íntimo, expõe a chaga. “Já usei um pano por não ter absorvente íntimo”, diz Marta, moradora da Serra (ES), entrevistada pelos residentes Breno Alexandre e Enzo Teixeira. A saída, para muitos, é se benzer, e isso não é só força de expressão. Com a força das comunidades, projetos e ações pra driblar esse quadro de exclusão também são destaque neste episódio.