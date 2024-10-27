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Terceiro episódio

Papo Residência: saúde mental da geração Z é assunto do novo episódio no ar

Jovens contam como lidam com problemas existenciais, recorrendo à terapia e a atividades que lhes dão prazer. Da valsa ao violino e ao exercício da escrita, o foco é viver, e não só sobreviver
Andréia Pegoretti

Andréia Pegoretti

Publicado em 

27 out 2024 às 07:00

Publicado em 27 de Outubro de 2024 às 07:00

Um bailado em valsa, um livro em curso, um violino em execução.... Uma mente em reconforto no agora. Se a ansiedade é medo do futuro e a depressão é  excesso de passado, que tal refugiar-se no presente, seja para praticar atividades que fazem bem, seja para recorrer à essencial terapia com ajuda profissional? 
No terceiro episódio da quarta temporada, o Papo Residência continua dando “Um zoom na geração Z”, tema do ano, e foca a saúde mental com “A geração que quer viver, não só sobreviver”. Clique na imagem acima e ouça agora.
Os residentes Isabelle Braconnot e Júlio Barros ouvem vozes potentes de jovens que superaram dificuldades. São genZ em francas descobertas, pertencentes a um grupo etário campeão em incidência de transtornos de ansiedade, segundo a OMS.
Daphné Zanelato detalha como escrever livros ajuda-a em seus processos de vida. Já Alejandro Reinaldo descreve seus momentos de refúgio ao violino, habilidade nata que o levou bem longe; e Raphael Kröhling relata como encontrou alento na dança germânica, deparando-se com um mundo com mais leve.
Isabelle, uma genuína representante genZ, e Júlio, o único millennial entre os residentes, também conversam  com o psicólogo Elizeu Borloti, que diz: “Às vezes eu não posso mudar o mundo de imediato. O que posso fazer de imediato é mudar os efeitos do mundo em mim”.
A resenha  segue com Luiz Fernando Salgado, que tem um hub de conexão com foco em responsabilidade digital, em contraponto ao abandono digital. Afinal, muitos dos gatilhos para situações de perigo mental vêm das redes sociais.
O Papo Residência é o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, programa de imersão que está em sua 27ª edição. É só clicar na imagem que abre este conteúdo e escutar.
Você tambem pode ouvir este episódio nos principais tocadores de áudio. Clique aqui para ouvir no Spotify.

O que vem por aí

  • Episódio 4 – Conectando as crenças da geração Z. Estreia: segunda (28/10). Apresentação:  Carol Leal e Rebeca Fagundes
  • Episódio 5 – O novo cenário do amor moderno. Estreia: terça (29/10). Apresentação: Bruno Nézio e Louize Lima

Ouça também

  • Episódio 1 – Meu trabalho, minhas regras. Apresentação: Adrielle Mariana e Yasmin Spiegel. Ouça aqui.
  • Episódio 2 – Sustentabilidade tá na moda?  Apresentação: Aline Gomes e André Borghi. Ouça aqui.

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