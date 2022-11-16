Papo Residência estreia segunda temporada nesta quinta: ESG é o foco

Estreia nesta quinta-feira (17) a segunda temporada do Papo Residência, o podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta . O tema desta edição é "Mundo ESG: o que muda pra você".

Em cinco episódios, os dez alunos decifram o abecê desse tripé, mostram a natureza (Environmental/Ambiental) da sigla, viajam pelas curvas do S de Social e indicam que, no G, o ponto ideal é ter governança, e isso tem a ver com inclusão e diversidade nos cargos de comando.

Papo Residência: edição 2022 do podcast tem episódios de estreia nesta e na próxima semana Crédito: Divulgação

A série estará disponível nas principais plataformas de streaming, como Deezer, Amazon Music e Spotify. Os episódios também serão publicados na página da Residência: www.agazeta.com.br/residencia . O acesso é gratuito.

XÔ, "CORPORATIVÊS"

O propósito do conteúdo é apresentar o ESG a partir das maneiras com que suas diretrizes influenciam a vida da população. Não é apenas uma sigla institucional. As três letras estão atreladas a situações comuns vividas pelo cidadão, como a disputa por uma vaga de emprego, o acesso à saúde e à educação e até o recebimento de ligações vindas de call center.

Alunos e equipe do Curso de Residência Crédito: Caroline Mauri

A editora de conteúdo do Curso de Residência, Andréia Pegoretti, orientou a turma nesta jornada. Ela informou que, até chegar a esse recorte (“o que muda pra você”), a turma pesquisou fontes e focos para sair do “corporativês” e trazer um olhar curioso sobre o tema.

"Fizemos vários encontros de brainstorming para construir pensamentos, definir entrevistados e alinhavar os pontos que cada capítulo apresentará. Foi um exercício que exigiu também dos residentes muito dinamismo na roteirização e na apuração." Andréia Pegoretti - Editora de Conteúdo do Curso de Residência

Coordenador do curso, Eduardo Fachetti, gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, completa: “Essas habilidades exigidas na produção do conteúdo são bastante requeridas pelo mercado de trabalho da comunicação".

" Experimentamos formatos e incentivamos vivências para formar profissionais alinhados às expectativas do mercado, com diferenciais que contam muitos pontos." Eduardo Fachetti - Coordenador do Curso de Residência

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Quinta-feira (17/11)

O abecê do ESG: o desafio de furar a bolha

É dia de feira, e as residentes Beatriz Heleodoro e Lívia Bonatto foram lá perguntar: você sabe o que é ESG? Para a maioria dos frequentadores, a sigla ainda é uma incógnita – e uma pesquisa do Google também mostra isso. Mas, na bolha do mercado corporativo, Environmental (Ambiental), Social e Governance (Governança) ditam padrões e condutas que impactam a vida de todos nós. Pablo Vieira, Mariana Arrivabene e João Bosco, profissionais ligados à sustentabilidade, trazem dados, informações e percepções. E o pessoal da feira também tem muito a falar.

Sexta-feira (18/11)

E de Environmental: a natureza do ESG

Um mar feito de TNT azul chacoalhando ao som de "Planeta Água", um terrário, um feijão plantado no algodão... Os residentes André Afonso e Eduarda Moro resgatam memórias de infância ligadas à educação ambiental. Mas nem tudo é lúdico neste episódio. A dupla traça uma linha do tempo sobre as tragédias que nos levaram até aqui. Detalham também esse enredo o ex-ministro do Meio Ambiente José Carlos Carvalho; os professores Alvim Borges e Gilton Ferreira, do Mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da Ufes; e a fundadora do Instituto Pacto pelas Aguas Capixabas (Ipac) Maria Helena Vargas.

21/11/2022 (segunda-feira)

Nas curvas do S, uma viagem pelo Social

João Vitor Castro e Vitor Recla te convidam para este percurso. Vamos a Boa Esperança, Norte do ES, conhecer a mobilização lançada pelo Padre Romário para proteger a saúde da população local. Graças ao movimento, teve até mudança na lei para conter os agrotóxicos. Em seguida, partimos para Linhares a fim de saber mais sobre o projeto de Neemias Santos, uma escolinha de futebol. Cidadania, saúde e educação também jogam nesse time. O ponto final é São Paulo, onde está Patrícia Sá, coordenadora da formação em longevidade da FGV. Ela mostra a importância de ações para (re)inserir as gerações 50+ no mercado de trabalho e combater o etarismo.

Terça-feira (22/11)

O ponto G em debate: a governança faz a chamada

Piriririm, piriririm, piriririm, alguém ligou para Keitlin... E ela não aguenta mais. Esta cidadã capixaba passa raiva com as 15 ligações de call center que recebe todos os dias. Identificou-se com o drama? Pois ele denuncia que algo não vai bem nas empresas quando o assunto é governança. Nara Rozado e Atílio Esperandio conduzem o episódio. A dupla conversa com a advogada Maria Clara Pazzini, com a consultora ESG Luíza Maya e com o especialista Marcelo Borowski Gomes, diretor de uma entidade especializada em ouvidoria de denúncias. Ética, compliance, diversidade e inclusão marcam o papo.

Quarta-feira (23/11)

E o futuro? O preço que se paga por não se adequar

"Se não seguirmos as práticas ESG, não estaremos aqui para contar a história." A frase foi posta na mesa por Cynthia Molina, executiva de Sustentabilidade, Inovação e Comunicação Empresarial, uma das convidadas do último episódio da segunda temporada do “Papo Residência”, conduzido por Mikaella Mozer e Gedyson Viana. Cynthia e João Bosco, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, falam sobre autenticidade, diálogo, transparência e presença na sociedade.