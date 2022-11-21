Nas curvas do S da sigla ESG: ouça o episódio 3 do podcast da Residência

No terceiro episódio do Papo Residência, João Vitor Castro e Vitor Recla convidam você para este percurso nas curvas do S, o Social do ESG. Vamos a Boa Esperança, Norte do ES, conhecer a mobilização do Padre Romário para conter os agrotóxicos. Teve até mudança na lei. Em seguida, partimos para Linhares a fim de saber mais sobre o projeto de Neemias Santos, uma escolinha de futebol. Cidadania, saúde e educação jogam nesse time. O ponto final é São Paulo, onde está Patrícia Sá, coordenadora da formação em longevidade da FGV. Ela mostra a importância de ações para (re)inserir a geração 50+ no mercado de trabalho e combater o etarismo, o preconceito contra a idade.