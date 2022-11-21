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Segunda temporada

Nas curvas do S da sigla ESG: ouça o episódio 3 do podcast da Residência

Um padre que lutou contra o avanço de agrotóxicos em Boa Esperança, uma escolinha de futebol que muda realidades em Linhares e uma profissional que combate o etarismo estão na trilha dessa viagem

Publicado em 

21 nov 2022 às 09:23

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 09:23

João Vitor Castro e Vitor Recla convidam você para uma viagem nas curvas do S
João Vitor Castro e Vitor Recla convidam você para uma viagem nas curvas do S Crédito: Divulgação
No terceiro episódio do Papo Residência, João Vitor Castro e Vitor Recla  convidam você para este percurso nas curvas do S, o Social do ESG. Vamos a Boa Esperança, Norte do ES, conhecer a mobilização do Padre Romário  para conter os agrotóxicos. Teve até mudança na lei. Em seguida, partimos para Linhares a fim de saber mais sobre o projeto de Neemias Santos, uma escolinha de futebol. Cidadania, saúde e educação jogam nesse time. O ponto final é São Paulo, onde está Patrícia Sá, coordenadora da formação em longevidade da FGV. Ela mostra a importância de ações para (re)inserir a geração 50+ no mercado de trabalho e combater o etarismo, o preconceito contra a idade.

Embarque e ouça: "Nas Curvas do S, uma viagem pelo Social"

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