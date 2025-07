Processo seletivo

Com quase 170 candidatos, Curso de Residência em Jornalismo avança para a 2ª etapa nesta terça-feira (15)

Na comparação com 2024, busca pelo programa registrou 71 concorrentes a mais. Candidatos vão receber, às 18h, instruções para a prova de Redação

Hugo Dadalto Estagiário - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 15 de julho de 2025 às 13:24

Fachada do prédio da Rede Gazeta em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Com 168 candidatos inscritos, a 28ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta chega, a partir das 18 horas desta terça-feira (15), a sua segunda fase: a prova de Redação Jornalística. Os concorrentes têm até quinta-feira (17) para devolver à banca avaliadora o conteúdo proposto. As instruções vão chegar por e-mail. >

Avançaram para esta fase 75 pessoas, que se classificaram após acertarem mais de 60% da prova objetiva da 1ª etapa. São recém-formados (a partir de 2023) ou estudantes na reta final da graduação ou de cursos técnicos afins à área da Comunicação. Todos esses vão receber um link com o material de apoio que deve ser assistido e, na sequência, basear uma matéria jornalística. >

Na disputa, estão candidatos de 10 Estados brasileiros, com os CEPs que vão do Nordeste ao Sul do país. Além de registar inscritos de todos os estados da região Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro), concorrem a uma das dez vagas do curso candidatos do Nordeste (Pernambuco e Paraíba), Centro-Oeste (Brasília), e Sul (Santa Catarina e Rio Grande do Sul). >

A variedade de áreas de formação dos inscritos deu as caras mais uma vez. Além da presença de quem já cursa ou atua na área de comunicação, como Jornalismo, Rádio/TV, Cinema ou Publicidade e Propaganda, por exemplo, a seletiva registrou candidatos das áreas de Turismologia, Sistema de Informação, Psicologia, Fisioterapia, Geografia, entre outras formações. >

>

O que vem por aí?

Todas as redações da 2ª etapa serão corrigidas por três jornalistas da Rede Gazeta, e é a partir da nota obtida nesta etapa, somada à prova objetiva, que serão definidos os finalistas, anunciados na próxima segunda-feira, dia 21. Quem chegar à última etapa vai ser entrevistado por uma outra banca, entre os dias 22 e 25 de julho. Os 10 residentes da turma de 2025 serão conhecidos no dia 28. >

Realizado de forma ininterrupta há quase três décadas, o curso, criado em 1996, já formou quase 500 profissionais ao longo dos anos. De lá para cá, a imersão em comunicação na Rede Gazeta fomentou talentos que, hoje, marcam presença em veículos de comunicação do ES e pelo país afora. >

O lançamento da edição de 2025 aconteceu no dia 02 de julho, em Vitória, numa manhã conduzida pelo jornalista, escritor e apresentador do “Profissão Repórter” Caco Barcellos. Reconhecido pelas reportagens que fazem sucesso na TV ou pelas obras literárias premiadas, ele abriu a temporada com uma palestra sobre a potência do jornalismo de impacto e o compromisso social da profissão. >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta