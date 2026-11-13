Conheça os capixabas finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2026

A corrida pelo troféu mais cobiçado do esporte nacional já está valendo, e o Espírito Santo tem motivos de sobra para acompanhar a apuração de perto. Com a abertura da votação do colegiado do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Prêmio Brasil Olímpico (PBO) 2026, nomes ligados ao estado ganham os holofotes na disputa pelos destaques da temporada. A cerimônia de gala acontece no dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde também serão coroados os melhores atletas do ano no feminino e no masculino.
1
Bella Nascimento (Basquete)
Filha de mãe capixaba e nascida nos Estados Unidos, a armadora de 23 anos escolheu defender o Brasil e rapidamente virou referência na Seleção. Depois da prata na Copa América de 2025, quando ganhou o apelido de "filha do Curry" pela precisão nas bolas de três, Bella atingiu um novo patamar em 2026 ao representar o país no quinteto ideal do Qualificatório para o Pré-Olímpico. No âmbito de clubes, a jogadora trocou o basquete universitário estadunidense e uma passagem por Portugal pelo desafio de atuar no Nadezhda Orenburg, da Rússia.
2
Yuri Falcão (Boxe)
Sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão, o boxeador de 24 anos, natural de Vila Velha, mostra que o talento nos ringues é de família. Embalado pela medalha de prata no Campeonato Mundial de Liverpool, em 2025, Yuri manteve o embalo na temporada de 2026 ao conquistar o ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, na Argentina, nocauteando o uruguaio Santiago Cardozo na decisão da categoria até 65 kg.
Sofia Madeira (Ginástica Rítmica)
Revelada nas quadras do clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, a ginasta de 23 anos foi peça fundamental na maior campanha da história do Brasil em Campeonatos Mundiais, disputada em Frankfurt, na Alemanha. Em uma temporada histórica, Sofia e o conjunto verde-amarelo conquistaram duas medalhas de ouro inéditas nas finais por aparelhos (5 bolas e na prova mista, com arcos e maças), além do bronze no geral, resultado que carimbou de forma antecipada a vaga olímpica para Los Angeles 2028.
4
André Stein (Volêi de Praia)
Nascido em Vila Velha e revelado pelo projeto social Vôlei Vida, o jogador de 32 anos segue fazendo história nas areias. Mais jovem campeão mundial da história da modalidade (em 2017, ao lado de Evandro Gonçalves), André viveu um ano impecável em 2026: além de conquistar o pentacampeonato do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, faturou o título do Pré-Olímpico Sul-Americano, em setembro, em João Pessoa (PB), formando dupla com Renato Andrew e garantindo uma vaga para o Brasil em Los Angeles-2028.
5
Evandro e Arthur Lanci
Embora o carioca Evandro, de 36 anos, e o paranaense Arthur Lanci, de 30, não tenham nascido no Estado, o Espírito Santo é a casa e a base de treinamento da dupla desde 2023, quando eles se mudaram para Vila Velha para treinar. Top 3 do ranking mundial rumo ao ciclo de Los Angeles 2028, os dois mantiveram o alto nível ao longo da temporada 2026 com campanhas de destaque nas etapas do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, mostrando que a rotina nas areias canelas-verdes segue rendendo frutos no topo da modalidade.
6
Thâmela Coradello (Volêi de Praia)
Natural de Piúma, no litoral sul capixaba, Thâmela Coradello, de 26 anos, começou no esporte em um projeto social da cidade natal e se consolidou entre os grandes nomes do vôlei de praia nacional. Com pódios importantes na bagagem, a atleta seguiu brilhando em 2026 com atuações consistentes e resultados expressivos tanto nas etapas do Circuito Brasileiro, no Circuito Mundial, e também faturou o título do Pré-Olímpico Sul-Americano ao lado de Victória.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.