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Oscar do esporte

Conheça os capixabas finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2026

Com votação aberta pelo Comitê Olímpico do Brasil, sete representantes do ES disputam o troféu de destaque da temporada; cerimônia acontece em dezembro, no Rio de Janeiro

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 11:57

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

13 nov 2026 às 11:57
02.02.2023 - PrÃªmio Brasil OlÃ­mpico 2022 - CerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o do PrÃªmio Brasil OlÃ­mpico 2022 - Foto: Luiza Moraes/COB
02.02.2023 - PrÃªmio Brasil OlÃ­mpico 2022 - CerimÃ´nia de premiaÃ§Ã£o do PrÃªmio Brasil OlÃ­mpico 2022 - Foto: Luiza Moraes/COB Luiza Moraes / COB

A corrida pelo troféu mais cobiçado do esporte nacional já está valendo, e o Espírito Santo tem motivos de sobra para acompanhar a apuração de perto. Com a abertura da votação do colegiado do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Prêmio Brasil Olímpico (PBO) 2026, nomes ligados ao estado ganham os holofotes na disputa pelos destaques da temporada. A cerimônia de gala acontece no dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde também serão coroados os melhores atletas do ano no feminino e no masculino.

1

Bella Nascimento (Basquete)

Filha de mãe capixaba e nascida nos Estados Unidos, a armadora de 23 anos escolheu defender o Brasil e rapidamente virou referência na Seleção. Depois da prata na Copa América de 2025, quando ganhou o apelido de "filha do Curry" pela precisão nas bolas de três, Bella atingiu um novo patamar em 2026 ao representar o país no quinteto ideal do Qualificatório para o Pré-Olímpico. No âmbito de clubes, a jogadora trocou o basquete universitário estadunidense e uma passagem por Portugal pelo desafio de atuar no Nadezhda Orenburg, da Rússia.

Filha de mãe capixaba, a armadora Bella Nascimento representou o Brasil no quinteto ideal do Qualificatório para o Pré-Olímpico de basquete em 2026. CBB

2

 Yuri Falcão (Boxe)

Sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão, o boxeador de 24 anos, natural de Vila Velha, mostra que o talento nos ringues é de família. Embalado pela medalha de prata no Campeonato Mundial de Liverpool, em 2025, Yuri manteve o embalo na temporada de 2026 ao conquistar o ouro nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, na Argentina, nocauteando o uruguaio Santiago Cardozo na decisão da categoria até 65 kg.

Yuri Falcão é sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcão
Natural de Vila Velha, o boxeador Yuri Falcão conquistou a medalha de ouro na categoria até 65 kg nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe 2026, na Argentina. Alexandre Loureiro/COB
3

Sofia Madeira (Ginástica Rítmica)

Revelada nas quadras do clube Ítalo Brasileiro, em Vitória, a ginasta de 23 anos foi peça fundamental na maior campanha da história do Brasil em Campeonatos Mundiais, disputada em Frankfurt, na Alemanha. Em uma temporada histórica, Sofia e o conjunto verde-amarelo conquistaram duas medalhas de ouro inéditas nas finais por aparelhos (5 bolas e na prova mista, com arcos e maças), além do bronze no geral, resultado que carimbou de forma antecipada a vaga olímpica para Los Angeles 2028.


Sofia Madeira (Ginástica Rítmica) nos Jogos Olímpicos de Paris 2024
Revelada em Vitória, a ginasta Sofia Madeira ajudou o Brasil a conquistar dois ouros inéditos e a vaga olímpica para Los Angeles 2028 no Mundial de Frankfurt, na Alemanha. Reprodução | Instagram

4

André Stein (Volêi de Praia)

Nascido em Vila Velha e revelado pelo projeto social Vôlei Vida, o jogador de 32 anos segue fazendo história nas areias. Mais jovem campeão mundial da história da modalidade (em 2017, ao lado de Evandro Gonçalves), André viveu um ano impecável em 2026: além de conquistar o pentacampeonato do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, faturou o título do Pré-Olímpico Sul-Americano, em setembro, em João Pessoa (PB), formando dupla com Renato Andrew e garantindo uma vaga para o Brasil em Los Angeles-2028.


André Stein, capixaba do vôlei de praia, em Paris
Natural de Vila Velha, André Loyola viveu um 2026 perfeito ao conquistar o pentacampeonato do Circuito Brasileiro e o título do Pré-Olímpico Sul-Americano ao lado de Renato Andrew. Vitor Jubini/A Gazeta

5

Evandro e Arthur Lanci

Embora o carioca Evandro, de 36 anos, e o paranaense Arthur Lanci, de 30, não tenham nascido no Estado, o Espírito Santo é a casa e a base de treinamento da dupla desde 2023, quando eles se mudaram para Vila Velha para treinar. Top 3 do ranking mundial rumo ao ciclo de Los Angeles 2028, os dois mantiveram o alto nível ao longo da temporada 2026 com campanhas de destaque nas etapas do Circuito Brasileiro e do Circuito Mundial, mostrando que a rotina nas areias canelas-verdes segue rendendo frutos no topo da modalidade.

Radicada em Vila Velha desde 2023, a dupla formada por Evandro e Arthur Lanci seguiu entre as melhores do mundo em 2026, com campanhas de destaque nos circuitos Brasileiro e Mundial.
Radicada em Vila Velha desde 2023, a dupla formada por Evandro e Arthur Lanci seguiu entre as melhores do mundo em 2026, com campanhas de destaque nos circuitos Brasileiro e Mundial. Cristiano Santos

6

Thâmela Coradello (Volêi de Praia)

Natural de Piúma, no litoral sul capixaba, Thâmela Coradello, de 26 anos, começou no esporte em um projeto social da cidade natal e se consolidou entre os grandes nomes do vôlei de praia nacional. Com pódios importantes na bagagem, a atleta seguiu brilhando em 2026 com atuações consistentes e resultados expressivos tanto nas etapas do Circuito Brasileiro, no Circuito Mundial, e também faturou o título do Pré-Olímpico Sul-Americano ao lado de Victória.

Natural de Piúma, no litoral sul do ES, Thâmela Coradello consolidou seu nome na elite da modalidade em 2026 com pódios nos circuitos Brasileiro e Mundial
Natural de Piúma, no litoral sul do ES, Thâmela Coradello consolidou seu nome na elite da modalidade em 2026 com pódios nos circuitos Brasileiro e Mundial FIVB

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.

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