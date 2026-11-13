Conheça os capixabas finalistas do Prêmio Brasil Olímpico 2026

A corrida pelo troféu mais cobiçado do esporte nacional já está valendo, e o Espírito Santo tem motivos de sobra para acompanhar a apuração de perto. Com a abertura da votação do colegiado do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para o Prêmio Brasil Olímpico (PBO) 2026, nomes ligados ao estado ganham os holofotes na disputa pelos destaques da temporada. A cerimônia de gala acontece no dia 2 de dezembro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, onde também serão coroados os melhores atletas do ano no feminino e no masculino.