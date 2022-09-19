A crase deixa você crazy? Veja as regras para nunca mais errar

A crase deixa você crazy? Calma, não há motivos para pânico. Crase tem método. Ela é tinhosa, mas dá para domá-la. A mais fácil das regras é: crase, na imensa maioria das vezes, não antecede palavras masculinas.
Ei, atenção aqui, resida: em 99,587% das vezes, a crase só é usada em termos femininos, segundo apurou o nosso Instituto de Pesquisas Futura e Pretérita (IFP), também conhecido pelo nome fantasia Instituto Fachetti e Pegoretti.
Interessante, né?
Para colocar os pingos nos is (ou melhor, o acento grave no a), a própria crase mandou um comunicado para a nossa redação. Leia com atenção o manifesto "Isso é grave".
"Eu, a crase, venho a público declarar que não aceito a companhia de termos masculinos. Não me obrigue a conviver com eles. ISSO É GRAVE! Soa revoltante deparar-se com erros no sistema, em textos como: 'Eu compro à prazo'; 'Falo à respeito dessa pessoa'; 'Eu me referi à Paulo'; 'Eu venho à público me manifestar'."
Sim, meus queridos e minhas queridas. A crase é milituda. Termos masculinos não passarão na maioria das vezes.
Mas há exceções. A crase permite-se ser acompanhada por termos masculinos nestas situações abaixo:
01
Quando temos a palavra “aquele” (ou "aqueles"/ou "aquilo") usada com verbos que pedem preposição "a" na regência.
Exemplo: “Refiro-me àqueles homens que me assediaram”. Àquele = a (preposição) + aquele. “Vou assistir àquele filme.” "Eu assisti àquilo. Lamentável."
02
Quando significar “à moda de"
“Estou vestida à Gianni Versace”. // “Ele fez um saque jornada nas estrelas à Bernardo.” Muito pouco usado, não é?
Agora vamos um pouco mais fundo nesta análise. Crase tem fórmula: a + a = à. Ou seja, a artigo + a preposição = à. Isso é quase matemática. E o que a gente conclui disso. Veja:
À (feminino) = Ao (masculino)
100% dos residentes têm de saber essa regra. Fonte: IFP (Instituto Fachetti & Pegoretti)
Agora fica fácil. Então, quando pinta a dúvida, é só fazer a adequação ao gênero na oração. Se couber "ao", pode cravar: a frase no feminino tem "à". Mais fácil explicar com exemplos.
Eu me referi À filha caçula de Maria.
Tem crase porque na analogia temos: Eu me referi AO filho caçula de Maria.
Eu assisti À série “House of Cards”.
Tem crase porque na analogia temos: Eu assisti AO filme da sessão das 22h.
Eu me referi a ela.
NÃO tem crase porque na analogia temos: Eu me referi A ele --- e não ao ele.
Aêêêê.... Fim de aula. Mas todas essas regras vão garantir nossa imunidade AOS erros (ÀS falhas ----- olha aí)? Não. Todo mundo, por desatenção, pode derrapar. Mas, como diz o grande pagodeiro contemporâneo, nunca é "tardezinha" para declarar: a gente foi feliz tentando acertar. Rá.