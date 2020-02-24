Sorrisos e abraços de graça na orla de Jacaraípe durante o carnaval

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Segundo dia de Evangelismo e nós estamos empolgados com tudo que estamos vivendo. Deus é maravilhoso.??? ___________________________________________________ #MCCP #ideportodomundo #evangelismo #amor #fé #jesuschrist #ministerioccp #evangelismoderua #capixabadecoracao #agazetaes #somoscapixabas #jacaraipees #revistajacaraipe ???