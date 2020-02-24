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Evangelização

Sorrisos e abraços de graça na orla de Jacaraípe durante o carnaval

Um grupo de fiéis se organizou para fazer blitz no trânsito e uma tenda de oração no local. As ações seguem até a próxima terça-feira (23)

Publicado em 23 de Fevereiro de 2020 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2020 às 21:47
Trabalho de evangelização feito pelo Ministério Conheça o Coração do Pai (CPP) nas praias de Jacaraípe Crédito: @ministerioccp/Instagram
Durante o carnaval deste ano, o Ministério Conheça o Coração do Pai (MCPP) do bairro de Laranjeiras decidiu ir à orla de Jacaraípe, na Serra, para evangelizar. Um grupo de fiéis se organizou par fazer blitz no trânsito e erguer uma tenda de oração no local. As ações começaram no último sábado (21) e seguem até a próxima terça-feira (23).
Neste domingo, a ação ocorreu no período da manhã, pois à noite acontece culto na igreja. Anillia Gomes, que faz parte do ministério de mídia do MCPPM, conta que nos outros dias a evangelização foi à noite. "Passamos à tarde na nossa igreja recebendo instruções, ministrações, orando pelas pessoas que iremos encontrar nas ruas e sempre saímos no início noite", comenta.

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Segundo ela, a ação tem despertado a curiosidade nas pessoas e sido bem interativa. "As pessoas aceitam nossos abraços e também muitas vezes pedem que oremos por elas. Oração, evangelismo, alegria, vidas transformadas, abraços, aprendizado e em meio a tantas emoções temos certeza que fizemos Deus sorrir!", diz.
Ainda de acordo com ela, a ideia, a princípio, foi realizar a ação próximo à localidade do ministério, mas já estão trabalhando com a ideia de futuramente abranger outros locais.

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