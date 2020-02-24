Sorrisos e abraços de graça na orla de Jacaraípe durante o carnaval

Durante o carnaval deste ano, o Ministério Conheça o Coração do Pai (MCPP) do bairro de Laranjeiras decidiu ir à orla de Jacaraípe, na Serra, para evangelizar. Um grupo de fiéis se organizou par fazer blitz no trânsito e erguer uma tenda de oração no local. As ações começaram no último sábado (21) e seguem até a próxima terça-feira (23).
Neste domingo, a ação ocorreu no período da manhã, pois à noite acontece culto na igreja. Anillia Gomes, que faz parte do ministério de mídia do MCPPM, conta que nos outros dias a evangelização foi à noite. "Passamos à tarde na nossa igreja recebendo instruções, ministrações, orando pelas pessoas que iremos encontrar nas ruas e sempre saímos no início noite", comenta.
Segundo ela, a ação tem despertado a curiosidade nas pessoas e sido bem interativa. "As pessoas aceitam nossos abraços e também muitas vezes pedem que oremos por elas. Oração, evangelismo, alegria, vidas transformadas, abraços, aprendizado e em meio a tantas emoções temos certeza que fizemos Deus sorrir!", diz.
Ainda de acordo com ela, a ideia, a princípio, foi realizar a ação próximo à localidade do ministério, mas já estão trabalhando com a ideia de futuramente abranger outros locais.