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Coluna da Fé

G.Hoffmam lança projeto com músicas de louvor e adoração

Artista que fez sucesso com a banda Khorus chega com um trabalho mais maduro e série de clipes

Públicado em 

12 set 2019 às 10:29
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G.Hoffmam, cantor e compositor de música gospel Crédito: Gilberto Moulin/Divulgação
“Música para o alto” é o título do mais novo projeto do cantor G. Hoffmam que vai lançar seis canções no estilo adoração. O projeto estreia com a canção “Viver o seu amor”, que já está disponível no YouTube do artista. Conhecido com o trabalho na banda Khorus, o cantor agora inicia uma nova fase na carreira que até então foi marcada por músicas próprias, evangelísticas e com pegada jovem
Nascido em Minas Gerais, o cantor de 39 anos se considera capixaba por amar a terrinha e viver aqui desde seu primeiro ano de vida. Com as famílias do pai e da mãe envolvidos na música, Gessy Hoffmam Júnior, já lançou dois CD’s com a banda Khorus e viu músicas de sua autoria virarem sucessos como “A voz do Brasil” e “Sol e lua”, além de gravar mais dois CD’s solo, um EP e um DVD, se apresentando em várias programações, igrejas e shows.
Hoje, ministro de música na Igreja Batista em Araçás, em Vila Velha e cursando a Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), G.Hoffmam vive cada vez mais imerso na música e com isso traz um trabalho mais maduro e melhor planejado. “É a primeira vez que me dedico a compor e trabalhar minhas músicas com extremo cuidado e mais tempo. Fomos minuciosos na escolha do repertório, dos arranjos e em toda a produção musical, assim como também nos videoclipes”, comenta.
O cantor firmou uma parceria forte com o Studio S2 de Vila Velha, tendo em suas músicas a produção musical e os arranjos feitos por Cristiano Martins e Emerson Bruno, enquanto os videoclipes estão sob os cuidados de Gilberto Moulin. “Lançaremos uma música inédita por mês, todas elas com vídeo clipes. Tudo gravado e produzido aqui em nosso Estado. Temos profissionais de qualidade aqui e lugares maravilhosos” ressalta G.Hoffmam. O projeto também contará com vídeos covers lançados nas redes sociais do artista. 
 Confira o vídeo:
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Notas da Semana
Costelada do Bom Pastor
O Santuário Bom Pastor em Campo Grande, Cariacica, promoverá no próximo domingo, dia 15 de setembro, a segunda edição da “Costelada”. A animação do evento fica por conta de Procópio Cowboy, e além da famosa costela gaúcha, terá muita alegria e música boa.
O ingresso dará direito ao sorteio da Ação entre Amigos que irá premiar os ganhadores com um carro e duas motos 0 km. Todos os recursos com as vendas dos ingressos serão revertidos para as obras do Santuário.

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