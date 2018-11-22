Relator não quer a extinção de 75 cargos na Câmara de Vitória

Os 75 cargos que poderão ser cortados são ligados à mesa diretora da Casa. Crédito: Gazeta Online

O vereador Mazinho dos Anjos (PSD), relator da matéria na Comissão de Justiça da Câmara (CCJ) de Vitória, deu parecer contrário ao mérito do projeto do vereador Max da Mata (PSDB) que extingue 75 cargos comissionados da Casa. Segundo o tucano, o corte dos cargos da mesa diretora vai gerar uma economia de R$ 4,6 milhões/ano.

O outro lado

O relator argumenta que não existe um estudo técnico que indique como será o funcionamento da Câmara após os cortes dos cargos comissionados. “É uma questão técnica. Se tirar esses servidores, a Casa para”, diz Mazinho, que defende concurso público para as vagas. A matéria será votada na CCJ na semana que vem.

Muita fome

O valor diário do auxílio-alimentação dos servidores do Ministério Público Estadual agora é de R$ 54,31. Vão acabar engordando desse jeito.

Pouca fome

Só para comparar: o tíquete-alimentação dos servidores de Vila Velha é de R$ 100. Cem reais?! Sim, por mês.

Vale a pena ver de novo?

A Comissão de Turismo da Assembleia vai receber a senadora Rose de Freitas, na próxima segunda, para que ela fale sobre “a luta pela finalização das obras do Aeroporto de Vitória”.

Vale a pena ver de novo? 2

Fica a dúvida: as obras ainda não acabaram (não é possível, gente!) ou teremos uma sessão especial tipo “vale a pena ver de novo”?

O capitalismo chegou

229 anos depois da Revolução Francesa, 151 anos depois de “O Capital” (Karl Marx) e 129 anos após a Proclamação da República, o empresário que quiser pode abrir os supermercados aos domingos no Estado.

Quem é quem

O grande articulador para a reabertura foi o presidente da Fecomércio-ES, José Lino Sepulcri. O dirigente enfrentou a Acaps, convenceu empresários recalcitrantes e chegou a ameaçar a entrar na Justiça se a proibição fosse mantida na Convenção Coletiva de Trabalho.

Na mira da polícia

Escolhido para ser o chefe de Polícia no governo Casagrande, o delegado José Darcy Arruda terá dois focos principais de atuação: “Vamos continuar priorizando a redução de homicídios e controlar os crimes contra o patrimônio”.

Água perigosa

A PRF de Linhares apreendeu ontem na BR 101 um caminhão-tanque, usado para transportar produtos químicos, transportando água para famílias carentes de Regência.

Ônibus pet

A Câmara aprovou projeto da vereadora Dona Arlete que permite transporte de animais domésticos (até 10 kg) em ônibus municipais de Vila Velha.

Qual o segredo?

O Banestes anunciou a compra de dez novos terminais de autoatendimento pela bagatela de R$ 40 mil cada. O curioso é que oito das máquinas terão a abertura do cofre no sentido anti-horário, enquanto as restantes serão abertas no sentido horário.

Cirurgia marcada

O deputado federal Manato (PSL-ES), que esteve com Bolsonaro ontem em Brasília, conta que o presidente eleito fará a cirurgia para retirar a bolsa de colostomia dia 12 de dezembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Deve ter alta em 24h.

Amigo do homem

Por falar em Manato, ela só não assume um cargo no governo federal, a partir do ano que vem, se não quiser.

Miserê no Sul

A Prefeitura de Itapemirim precisou antecipar o exercício financeiro de 2019 para conseguir manter seus compromissos financeiros de 2018 e até mesmo postergar alguns pagamentos deste ano para o próximo.

Caladão no Sul

Aliás, ontem todos os telefones da prefeitura foram cortados por falta de pagamento.

Saideira

Romeu Scheibe Neto deixou a direção-geral do Detran-ES. Voltou a trabalhar no DNIT, em Brasília, onde é funcionário de carreira.

PM da casa

A ida do coronel Barreto para o comando-geral da Polícia Militar deve marcar uma nova era: saem de cena os oficiais mais antigos e ficam em evidencia os oficiais formados aqui.

Abrindo caminhos

Aliás, o coronel Barreto é o primeiro comandante-geral da PMES formado no Espírito Santo.

Alô, eleitor!

Se está faltando dinheiro, por que está sobrando abono?