Regiões Serrana e Noroeste terão mais segurança

Delegacia da Polícia Civil em Venda Nova: cidade será sede da Região Integrada de Segurança Pública (RISP) na Região Serrana. Crédito: Gazeta Online

A área da segurança pública no Estado vai ganhar mais duas divisões: além da Metropolitana, Norte e Sul, serão criadas a Noroeste e Serrana. O decreto com a mudança, que será assinado em breve pelo governador, visa a melhorar o desempenho das Polícias Militar e Civil na prevenção de crimes e no trabalho de patrulhamento ostensivo em todo o ES.

Venda Nova

A divisão Noroeste ficará em Colatina. Venda Nova do Imigrante será a sede da Região Integrada de Segurança Pública (RISP) na Região Serrana. Pertinho dali, Domingos Martins e Marechal Floriano só têm a comemorar: não houve assassinatos nas duas cidades neste ano.

Ninho de pistolas

Desde janeiro já foram apreendidas 13 pistolas 380, com numeração raspada, na área do 4º Batalhão da Polícia Militar (Vila Velha).

Vitrine do caos

O ES foi escolhido para sediar, terça-feira, a audiência pública para formulação de propostas ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito por um motivo nada nobre: os gravíssimos acidentes ocorridos nas nossas rodovias federais no ano passado.

Ainda é sonho

Na festa de Vila Velha, o vice-governador César Colnago (PSDB) anunciou obras de melhorias na Rodovia Lindenberg entre o trevo da Darly Santos e Cobi de Cima. Teve gente no próprio governo que estranhou o anúncio haja vista que até o projeto de engenharia dessa obra está

parado.

É o que tem

Por falar no 23 de Maio, a solenidade foi um das mais esvaziadas politicamente nos últimos anos. O “destaque” foi o tenente-coronel Foresti, pré-candidato a governador pelo PSL, com quem Max Filho posou para fotos.

Ufes nas urnas

A eleição é em 2019, mas as articulações para a escolha do novo reitor da Ufes já começaram. A vice-reitora Ethel Maciel parece que não será candidata e já tem gente preocupada com um possível loteamento de cargos na estrutura da universidade.

Curtiu?

Muito ativo nas redes sociais, Carlos Von, ex-subsecretário municipal de Turismo de Vila Velha, está sendo conhecido (nas redes sociais) como assessor especial de WhatsApp do prefeito Max Filho.

Atrasômetro

Bruno Lamas (PSB) está divulgando o “Contornômetro”, o cronograma de atraso do Contorno do Mestre Álvaro. Segundo o deputado a obra, que não sai do papel, foi lançada há 42 meses.

Vampiros culturais

A Secretaria de Cultura da Ufes promete agir para impedir que um casal de morcegos continue bailando em cima da plateia durante os espetáculos no Teatro Universitário. Sem machucá-los, é claro.

Tão longe, tão perto

O prefeito Audifax Barcelos (Rede) admite que era mais feliz quando o Aeroporto de Vitória estava mais próximo da Serra. “O aeroporto agora está dois quilômetros mais longe da gente”, brincou.

TSE, o bonzinho

Tem muita gente que acha que os “adesivaços” de Bolsonaro são nada mais nada menos do que campanha eleitoral antecipada. Muita gente, menos o TSE, que entende que “não há pedido explícito de voto”.

Você é candidato?

Caro leitor, você que não é candidato a nada, tem alguém adesivando seu nome pelo Estado e pelo país afora?

A este pó não voltarás

O café Odebrecht, do Paraná, ganhou a licitação para oferecer o produto à Câmara dos Deputados. A reclamação é geral quanto à qualidade do pó, o mesmo utilizado até pouco tempo pela Findes, que também o rejeitou.

Alguma dúvida?

Sem caminhão, o Brasil para.

Lá e cá

O Aeroporto de Los Angeles (EUA) acaba de acertar a compra de 20 ônibus totalmente elétricos. Enquanto isso, em terras tupiniquins, a gente sofre com a instabilidade do petróleo.

Constatação

Preço do litro da gasolina vai a 5 e ultrapassa a popularidade do presidente Temer nas pesquisas.

Constatação 2

Descobriu-se recentemente uma nova função: especialista em mercado de derivados de petróleo das redes sociais.

Plantou, comeu

Com a greve dos caminhoneiros, a batata dobrou de preço. Não resta alternativa: vai plantar batatas, consumidor!

Alô, eleitor!