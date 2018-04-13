Redução da violência vai além de políticas de segurança

O medo que acompanha os moradores da Grande Vitória se transformou em pânico nesta quinta-feira (12).. Mas a segurança pública não é assunto no qual se possa depender da sorte.

O discurso das autoridades costuma estar focado em dois pontos: as ações de repressão e o clamor por mudanças das leis, como forma de dirimir a impunidade. É claro que essas providências ajudariam a reduzir a criminalidade, mas são suficientes para sanar a violência urbana, problema crônico e profundo.

Nas eleições deste ano, a segurança pública certamente estará na pauta dos candidatos, em todas as esferas do poder. É bom ficarmos atentos a projetos de governo que fujam de saídas reducionistas e apontem soluções perenes, com investimentos em políticas públicas estruturantes, especialmente nas áreas de educação e geração de emprego. Do contrário, continuaremos reféns do medo.