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Leonel Ximenes

Rede social dá dicas de onde "se desapertar" na Grande Vitória

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 15:41

Públicado em 

24 set 2018 às 15:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Banheiro moderno e confortável em Vila Velha, local onde pode salvar muita gente do "sufoco". Crédito: Divulgação
Criaram no Instagram três perfis "concorrentes" que relacionam locais onde as pessoas podem se “desapertar” nas horas mais dramáticas em banheiros públicos com conforto e segurança. A lista, colaborativa, tem banheiros espalhados em shoppings, padarias, lojas de departamento, sorveterias, bares e lanchonetes da Grande Vitória.
Um dos perfis (ondecagaremvix) tem 147 seguidores;  outro é seguido por 79 pessoas; um terceiro (ondecagar_gv) reuniu 163 adeptos. Todos trazem fotos de banheiros, alguns bem luxuosos e aparentemente limpos, com suas características. Outras cidades brasileiras têm perfis semelhantes nas redes sociais. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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