Rede social dá dicas de onde "se desapertar" na Grande Vitória

Criaram no Instagram três perfis "concorrentes" que relacionam locais onde as pessoas podem se “desapertar” nas horas mais dramáticas em banheiros públicos com conforto e segurança. A lista, colaborativa, tem banheiros espalhados em shoppings, padarias, lojas de departamento, sorveterias, bares e lanchonetes da Grande Vitória.
Um dos perfis (ondecagaremvix) tem 147 seguidores; outro é seguido por 79 pessoas; um terceiro (ondecagar_gv) reuniu 163 adeptos. Todos trazem fotos de banheiros, alguns bem luxuosos e aparentemente limpos, com suas características. Outras cidades brasileiras têm perfis semelhantes nas redes sociais.