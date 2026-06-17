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Lar que acolhe: veja elementos que fazem a casa transmitir bem-estar

A verdadeira sensação surge quando existe coerência entre os espaços e a forma como seus moradores vivem

Publicado em 17 de Junho de 2026 às 18:15

Portal Edicase

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Publicado em 

17 jun 2026 às 18:15
Uma casa confortável e acolhedora nasce da combinação entre funcionalidade, identidade e bem-estar dos moradores (Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Henrique Ribeiro)
Uma casa confortável e acolhedora nasce da combinação entre funcionalidade, identidade e bem-estar dos moradores Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Henrique Ribeiro
Nem toda casa bonita é de fato confortável de viver. Mais do que localização ou estética, o lar precisa oferecer sensação de pausa e proteção no meio da rotina, especialmente nos dias mais pesados, quando se torna o principal ponto de descanso físico e emocional. Alguns detalhes definidos ainda no projeto fazem toda a diferença na forma como o espaço é percebido e vivido, influenciando diretamente a sensação de acolhimento no dia a dia.
Para as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente da Dantas & Passos Arquitetura, a resposta sobre o bem-estar residencial está na relação entre corpo, emoção e ambiente. “Bem-estar não é apenas um conceito abstrato nem apenas estético, ele acontece quando o ambiente facilita a vida cotidiana, reduz tensões, promove o acolhimento e cria uma sensação única de pertencimento. Os projetos residenciais mais relevantes hoje são aqueles que conseguem equilibrar conforto físico, identidade, personalidade e funcionalidade de maneira harmoniosa e exclusiva”, explicam.

Um refúgio para os moradores

Parece repetitivo falar que o lar precisa ser refúgio , mas, segundo a dupla de profissionais, essa sensação tão subjetiva de acolhimento nasce de uma soma coerente de estímulos e sensações, como a junção do conforto térmico, iluminação equilibrada, sensação de amplitude, respiros visuais, materiais agradáveis ao toque, boa acústica, organização e proporções bem resolvidas entre móveis e espaços.
Mas existe um elemento ainda mais importante: identidade. “Muitas vezes, ambientes considerados perfeitos do ponto de vista estético podem parecer impessoais quando não carregam referências dos moradores. Quando os espaços incorporam memórias, objetos afetivos e elementos que contam histórias, eles criam uma conexão emocional muito mais forte”, comenta Paula Passos.
Outro aspecto importante é a fluidez da rotina. Casas bem planejadas eliminam obstáculos invisíveis do dia a dia e tudo parece funcionar de forma natural, da organização dos armários à circulação entre os ambientes, a experiência do morar se torna mais leve.
“O projeto começa compreendendo quem vive ali, quais são seus hábitos, suas necessidades e seus momentos de convivência. Os ambientes precisam apoiar a rotina das pessoas, e não o contrário”, acrescenta a arquiteta.

O bem-estar mora nos detalhes sensoriais

Embora a funcionalidade seja fundamental, ela não atua sozinha. A forma como percebemos um ambiente também está ligada aos estímulos sensoriais presentes no espaço . É por isso que materiais, revestimentos, tecidos, texturas e acabamentos são essenciais na construção da atmosfera de uma residência.
“Um ambiente pode ser visualmente lindo e ainda assim parecer desconfortável para determinado usuário. Da mesma forma, espaços extremamente funcionais, mas sem personalidade, podem se tornar impessoais. O bem-estar nasce dessas camadas trabalhando juntas”, explica Danielle Dantas.
Atualmente, tons terrosos, verdes suaves, argilas, areias, beges quentes e off-whites aparecem com frequência em projetos voltados ao conforto por criarem composições visualmente mais tranquilas e conectadas à natureza. No entanto, para as arquitetas, não existe uma fórmula única. “Mais importante do que seguir uma cartela específica é entender quais sensações os moradores desejam experimentar dentro de casa”, observam.
Além disso, os materiais naturais também desempenham papel relevante nesse contexto, principalmente madeira, linho, algodão, fibras naturais, palha e pedras para criar ambientes mais acolhedores e menos artificiais. Mas, além da estética, cortinas, tapetes, mantas e tecidos contribuem para o conforto acústico e proporcionam experiências táteis que tornam os ambientes mais agradáveis no dia a dia. “As texturas deixam os ambientes menos cenográficos. Espaços excessivamente lisos e brilhantes costumam transmitir uma sensação mais fria e distante”, explica Danielle Dantas.
A presença de luz natural é essencial para o conforto e influencia positivamente o humor, a produtividade e a qualidade de vida (Projeto: Dantas &amp; Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)
A presença de luz natural é essencial para o conforto e influencia positivamente o humor, a produtividade e a qualidade de vida Crédito: Projeto: Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Uma boa iluminação

Durante muito tempo, a iluminação branca foi associada à ideia de modernidade. Hoje, a busca por ambientes mais acolhedores tem provocado uma mudança importante na forma como a luz é utilizada dentro dos projetos residenciais. Nesse sentido, as arquitetas indicam temperaturas de cor mais quentes, entre 2700K e 3000K, que favorecem sensações de relaxamento e conforto, especialmente em ambientes destinados ao descanso e à convivência.
Para quem deseja abandonar gradualmente a iluminação excessivamente branca, uma alternativa é começar pelas temperaturas neutras e, aos poucos, introduzir fontes de luz mais quentes em pontos estratégicos da casa.
Mas não é apenas a cor da luz que faz a diferença. “Combinar luz indireta, luminárias de apoio, arandelas, pendentes e iluminação decorativa cria profundidade, flexibilidade e diferentes experiências dentro do mesmo ambiente”, enfatiza Paula Passos.
A possibilidade de dimerização também ganhou força nos últimos anos por permitir ajustar a intensidade luminosa conforme o momento do dia e a necessidade dos moradores. Além disso, a presença de luz natural continua sendo indispensável para promover conforto e influenciar positivamente humor, produtividade e qualidade de vida.

Um erro comum: projetar para fotos, e não para pessoas

Nas redes sociais, é comum encontrar ambientes visualmente impecáveis. O problema surge quando a preocupação com a imagem supera a experiência real de quem utiliza os espaços diariamente. Para as arquitetas, esse é um dos equívocos mais frequentes nos projetos residenciais .
“Excesso de informações visuais, iluminação fria, falta de tratamento acústico, móveis desproporcionais, excesso de superfícies duras e ambientes que seguem tendências sem considerar a rotina dos moradores acabam criando casas bonitas, mas pouco humanas”, pontua a dupla.

Bem-estar além da estética

Se antes a casa era vista principalmente como um local de permanência, hoje ela passou a desempenhar um papel muito mais complexo, pois é onde muitas pessoas trabalham, descansam, recebem amigos, convivem com a família e encontram momentos de pausa em meio à correria cotidiana. Por isso, o bem-estar não está necessariamente relacionado a acabamentos sofisticados, móveis caros ou grandes metragens. A verdadeira sensação surge quando existe coerência entre os espaços e a forma como seus moradores vivem.
“Os ambientes que mais acolhem são aqueles que fazem o usuário respirar, relaxar e sentir que pertence àquele lugar. Uma casa que promove bem-estar é uma casa que faz sentido para quem vive nela”, finalizam Danielle Dantas e Paula Passos.
Por Emilie Guimarães

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