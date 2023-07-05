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Reclamações sobre demora para aposentadoria pelo INSS crescem no ES

Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Aposentados, 60% das pessoas que fazem o pedido de benefício demoram cerca de seis meses para ter algum tipo de resposta

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 15:20

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

05 jul 2023 às 15:20
Mesmo após atingir a idade e o tempo de contribuição necessários, muitos capixabas enfrentam problemas para conseguir a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Uma das principais reclamações diz respeito à demora para aprovação do benefício. De acordo com o órgão, mais de 26 mil pedidos estão em análise apenas no Espírito Santo.
Um dos pedidos é do caminhoneiro Edson Bernardes, de 65 anos, que desde janeiro aguarda uma resposta do INSS. Enquanto isso, após mais de 36 anos de carteira assinada, ele precisa continuar trabalhando como motorista de aplicativo para garantir a fonte de renda.
Caminhoneiro Edson Bernardes, 65 anos, está há meses na fila da aposentadoria do INSS
Caminhoneiro Edson Bernardes, 65 anos, está há meses na fila da aposentadoria do INSS Crédito: Bernardo Bracony
"Angustiante. Entreguei tudo dentro do prazo certo, dentro da lei, e mesmo assim já ultrapassou e muito os 90 dias [prazo médio de resposta do órgão]. Já passaram uns 180 dias. Queria estar com a minha mente 100% liberada de preocupação, sabendo que no final do mês terei uma recompensação dos 36 anos de trabalho. Carreteiro, na minha função, praticamente não vinha em casa. E não tem para onde recorrer porque fica tudo na mão deles", criticou durante entrevista concedida à TV Gazeta.
Reclamações sobre demora para aposentadoria pelo INSS crescem no ES

Espera superior a 6 meses

O coordenador-geral do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo, Jânio Araújo, relata que a maioria das pessoas que solicitam benefícios ao INSS aguarda mais do que o esperado para ter uma resposta. Ele estima que, a cada 10 pessoas, seis estão aguardando por mais de seis meses para ter os processos finalizados.
Jânio Araújo, coordenador-geral do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo
Jânio Araújo, coordenador-geral do Sindicato dos Aposentados no Espírito Santo Crédito: Bernardo Bracony
"Principalmente nos pedidos que requerem perícia médica, como auxílio-doença ou incapacidade permanente, têm demorado esse tempo todo [mais de seis meses] que foge do padrão por lei, que é de 90 dias", explicou.
Jânio Araújo frisa ainda que o problema da demora é antigo e que a falta de servidores se agravou após o atendimento do instituto passar a ser feito exclusivamente pela internet, sem o auxílio de profissionais especializados. Isso resulta em erros por parte dos solicitantes, fazendo com que o INSS indefira os pedidos, obrigando as pessoas a recomeçarem o processo.

O que diz o INSS

O INSS informou que o tempo médio para concessão de benefícios no Espírito Santo é de 87 dias e que 30% dos pedidos de aposentadoria são concedidos automaticamente em uma hora. O instituto não comentou sobre o problema específico da falta de servidores nem sobre o caso do motorista que foi personagem desta reportagem, alegando apenas que o requerimento dele possui um tempo de análise especial e que aguarda parecer da Perícia Médica Federal. 

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