Projeto possibilita banho de mar a pessoas com deficiência em Linhares

Tomar um banho de mar pode ser algo simples. No entanto, para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, usufruir deste lazer pode não ser tão fácil. Foi pensando nessa dificuldade que a Prefeitura de Linhares , no Norte do Estado, com apoio de profissionais da saúde, guarda-vidas e voluntários, criou o projeto "Praia Acessível", que possibilita que os idosos com mobilidade reduzida e as pessoas com deficiência tenham acesso ao banho de mar no verão.

O projeto funciona na praia do Pontal do Ipiranga desde 2018. Ao todo, foram cerca de 80 atendimentos no verão passado e para este ano a expectativa é dobrar o número de pessoas contempladas.

Uma dessas pessoas beneficiadas pelo projeto é o representante da Associação de Pessoas com Deficiência, José Geraldo Giovani. Ele tem o diagnóstico de poliomielite desde os 11 anos e, por isso, precisa de ajuda para usufruir de um banho de mar.

"Além de ser uma terapia, é um projeto que nos ajuda a enfrentar as barreiras que a própria natureza impõe" José Geraldo Giovani - Representante da Associação de Pessoas com Deficiência

Outra pessoa que também aproveitou a oportunidade é a pensionista Cleia Alves. Ela sofreu um acidente e, mesmo com o auxílio da muleta, tem dificuldades em chegar mais perto da água. "Para a gente que não pode se locomover, é importante demais ter projetos como esse", comentou.

Para permitir o acesso ao mar dessas pessoas, o projeto conta com uma rampa de acesso e com seis cadeiras anfíbias.

Cadeiras anfíbias ajudam pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida a tomar banho de mar em Pontal do Ipiranga Crédito: Raphael Verly

O projeto "Praia Acessível" teve início no dia 6 de janeiro na praia do Pontal do Ipiranga e ficará no local até o dia 4 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, das 8h às 12h. As atividades são realizadas próximo a Cabana Pioneiro, situada na primeira avenida do balneário.