Moradores cobram área de escape em 'curva da morte' na ES 164

Trecho da ES 164 é conhecido pelo alto índice de acidentes Crédito: Luiz Gonçalves

"Eu moro aqui tem 22 anos, literalmente embaixo da curva da morte, mas a minha família vive aqui desde a década de 1950. Nós já vimos inúmeros acidentes. Não temos nem um número aproximado para dar. Nós já salvamos muita gente e já vimos muita desgraça aqui nessa serra”" Luciano Sanches - Comerciante

De acordo com os moradores, os acidentes no local também estão relacionados à imprudência dos motoristas, mas se devem principalmente em função dos perigos da própria via, que tem curvas íngremes e fechadas.

Moradores da região chegaram a instalar uma placa com um apelo para que motoristas redobrem os cuidados. “Já vimos muitos acidentes e são todos muito impactantes e muito assustadores”, relata a moradora Elma Bazini.

Placa instalada por moradores para alertar sobre o perigo da "curva da morte" Crédito: Luiz Gonçalves

Na manhã da última quarta-feira (31), um caminhão que transportava pó de pedra tombou e caiu em uma ribanceira no mesmo trecho. O caminhoneiro descia a serra de Soturno, na ES 164, quando perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta e tombou. O homem chegou a ficar preso às ferragens, mas foi socorrido com vida.

Desde 2017, época do anúncio da obra, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) tem um projeto para implementação de uma rampa de escape no local, que ainda não foi realizada. Em setembro de 2021, quando o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado, o órgão informou que esse tipo de solução vem sendo empregado no Brasil em vias com características semelhantes à ES 164, com curvas sinuosas.

Rodovia tem projeto para implementação de rampa de escape anunciado desde 2017 Crédito: Luiz Gonçalves

Procurado pela reportagem da TV Gazeta Sul na última quarta-feira (31), o DER-ES informou que o projeto ainda está em fase de elaboração e, assim que concluído, vai para a fase de licitação. O departamento também informou que o trecho de Soturno passou por uma nova sinalização horizontal e vertical, orientando os motoristas a trafegarem com cautela, respeitando o limite de velocidade.