Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cadê a obra?

Moradores cobram área de escape em 'curva da morte' na ES 164

Trecho que liga Cachoeiro a Vargem Alta ficou conhecido pelo número de acidentes graves registrados e aguarda mudanças desde 2017
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

02 jun 2023 às 15:09

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 15:09

Moradores de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, cobram a implementação da área de escape na ES 164, que liga o município a Vargem Alta. Em entrevista à TV Gazeta Sul, a população que mora próximo à região conhecida como “curva da morte” relata o medo de passar pelo local, que registra acidentes de forma constante, e aguarda uma obra que ainda não saiu do papel.
Área de escape ES 164
Trecho da ES 164 é conhecido pelo alto índice de acidentes Crédito: Luiz Gonçalves
"Eu moro aqui tem 22 anos, literalmente embaixo da curva da morte,  mas a minha família vive aqui desde a década de 1950. Nós já vimos inúmeros acidentes. Não temos nem um número aproximado para dar. Nós já salvamos muita gente e já vimos muita desgraça aqui nessa serra”"
Luciano Sanches   - Comerciante
De acordo com os moradores, os acidentes no local também estão relacionados à imprudência dos motoristas, mas se devem principalmente em função dos perigos da própria via, que tem curvas íngremes e fechadas.
Moradores da região chegaram a instalar uma placa com um apelo para que motoristas redobrem os cuidados. “Já vimos muitos acidentes e são todos muito impactantes e muito assustadores”, relata a moradora Elma Bazini.
Área de escape ES 164
Placa instalada por moradores para alertar sobre o perigo da "curva da morte" Crédito: Luiz Gonçalves
Na manhã da última quarta-feira (31), um caminhão que transportava pó de pedra tombou e caiu em uma ribanceira no mesmo trecho. O caminhoneiro descia a serra de Soturno, na ES 164, quando perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta e tombou. O homem chegou a ficar preso às ferragens, mas foi socorrido com vida.
Desde 2017, época do anúncio da obra, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) tem um projeto para implementação de uma rampa de escape no local, que ainda não foi realizada. Em setembro de 2021, quando o aviso da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado, o órgão informou que esse tipo de solução vem sendo empregado no Brasil em vias com características semelhantes à ES 164, com curvas sinuosas.
Área de escape ES 164
Rodovia tem projeto para implementação de rampa de escape anunciado desde 2017 Crédito: Luiz Gonçalves
Procurado pela reportagem da TV Gazeta Sul na última quarta-feira (31), o DER-ES informou que o projeto ainda está em fase de elaboração e, assim que concluído, vai para a fase de licitação. O departamento também informou que o trecho de Soturno passou por uma nova sinalização horizontal e vertical, orientando os motoristas a trafegarem com cautela, respeitando o limite de velocidade.
Para quem precisa passar pelo local de forma constante, só o reforço na sinalização não é suficiente porque, devido ao peso do caminhão, muitos motoristas acabam perdendo o controle, mesmo andando dentro da velocidade permitida. “A área de escape, com certeza, é uma forma de salvar vidas. É uma serra íngreme, pesada. Se a pessoa não conhecer bem o local, acaba se envolvendo em acidente”, aponta o caminhoneiro Ricardo Lopes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim trânsito Vargem Alta Obras DER-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Qual o melhor laser para sua pele? Entenda as diferenças entre as tecnologias
Imagem de destaque
Inflamação crônica: 5 alimentos que podem estar por trás das dores articulares
Imagem de destaque
Fornecimento de água é paralisado em mais de 20 bairros na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados