Quem passa à noite pela BR 101 , na altura de Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , pode ter notado uma diferença no monumento imponente de 35 metros de altura e 350 toneladas, localizado às margens da rodovia. A estátua gigante do Buda e as outras 15 imagens menores ganharam uma nova iluminação na quinta-feira (1º).

A estátua do Buda sentado na posição de lótus é a maior do Ocidente. A estrutura é maior até que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que tem 30 metros. Levou um ano até o trabalho ficar pronto e ser inaugurado.

O local já era iluminado antes, mas agora as estátuas ganharam luzes modernas que valorizam o formato e a cor original das obras. Tudo foi feito por meio de uma parceria. A arquiteta Larissa Aguiar fez o projeto, uma fábrica doou os equipamentos e uma empresa realizou a instalação.

Buda gigante ganha nova iluminação e chama atenção de quem passa na BR 101 Crédito: Célio Ferreira

“O Buda e os pequenos budas durante o dia já são obras de artes super contempladas. Então, nós queríamos ter também esse significado do monumento durante a noite. Com esse projeto, nós conseguimos trazer a mesma perspectiva do dia para o período noturno”, explica a arquiteta responsável.

O monumento gigante do Mosteiro Zen Morro da Vargem foi montado na praça Torí, entre os anos de 2018 e 2020, e inaugurado em 2021. A estrutura é feita de ferro, aço e concreto. Por mês, cerca de 30 mil pessoas de todo o Brasil e de outros países visitam o Buda durante o dia. A expectativa é de que a nova iluminação atraia o público também à noite.

“Quando nós pensamos no futuro, a nossa ideia é melhorar a iluminação também no restante do complexo, para que as famílias não visitem apenas durante o dia, como tem acontecido”, afirma o monge vice-abade do mosteiro, Kendo Bitti.