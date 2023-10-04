Aposentado tem dados roubados e perde R$ 300 mil em golpe no Sul do ES

Um aposentado de 71 anos, morador de Iconha, no Sul do Espírito Santo, descobriu que foi vítima de um golpe após ser cobrado de uma dívida de R$ 300 mil referente à compra de uma caminhonete, zero km, em uma concessionária de Cachoeiro de Itapemirim. Luiz Donatele contou que há oito meses descobriu que uma pessoa comprou o veículo novo utilizando documento falso com o nome dele.
Segundo o idoso, nos últimos meses a vida dele virou ao avesso. O aposentado disse estar com o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e o carro comprado, por meio de fraude, acumula mais de 25 multas, todas no nome dele.
"Sei que atualmente tem uma dívida rolando e vim saber disso após oito meses. O documento utilizado lá na concessionária foi a cópia da minha carteira de motorista, tentaram imitar a assinatura, mas era totalmente diferente. Procurei um advogado para me defender e registrei boletim de ocorrência"
Assim como o senhor Luiz Donatele, outras pessoas foram vítimas de fraudes no Estado. Dados do Anuário de Segurança Pública do Espírito Santo apontam que, de 2018 a 2022, o número de registros de estelionato e fraude cresceu. Na região Sul capixaba, por exemplo, houve aumento de 204% nas ocorrências em quatro anos. Foram 1.563 registros em 2018, e 4.758 em 2022.
Em julho deste ano, um homem foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, em flagrante, tentando aplicar golpes em uma agência bancária. Ele foi preso com cartões, carteira, entre outros itens.
Mas, para a polícia, investigar esses crimes é procedimento complexo. “A gente sabe que esses fraudadores estão por toda a parte do país e demanda um grande esforço das polícias judiciarias no sentido de identificar, fazer ações investigativa e prender esses elementos”, disse o delegado Rômulo Carvalho Neto.
A recomendação da Polícia Civil é que cada pessoa tenha sempre muita cautela dia a dia, jamais clicar em links duvidosos e ao fazer pagamentos, ter a certeza para quem está fazendo uma transferência.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o crime denunciado pelo aposentado segue em investigação e ninguém foi preso ainda. Já a concessionária de veículos disse, por meio de nota, que o processo está em tramitação e a área jurídica não pode se manifestar.