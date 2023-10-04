Aposentado tem dados roubados e perde R$ 300 mil em golpe no Sul do ES

Um aposentado de 71 anos, morador de Iconha , no Sul do Espírito Santo, descobriu que foi vítima de um golpe após ser cobrado de uma dívida de R$ 300 mil referente à compra de uma caminhonete, zero km, em uma concessionária de Cachoeiro de Itapemirim . Luiz Donatele contou que há oito meses descobriu que uma pessoa comprou o veículo novo utilizando documento falso com o nome dele.

Segundo o idoso, nos últimos meses a vida dele virou ao avesso. O aposentado disse estar com o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito e o carro comprado, por meio de fraude, acumula mais de 25 multas, todas no nome dele.

"Sei que atualmente tem uma dívida rolando e vim saber disso após oito meses. O documento utilizado lá na concessionária foi a cópia da minha carteira de motorista, tentaram imitar a assinatura, mas era totalmente diferente. Procurei um advogado para me defender e registrei boletim de ocorrência" Luiz Donatele - Aposentado de 71 anos, vítima de golpe

Aposentado tem dados roubados e um prejuízo de mais de R$ 300 mil em Iconha Crédito: Luiz Gonçalves

Assim como o senhor Luiz Donatele, outras pessoas foram vítimas de fraudes no Estado. Dados do Anuário de Segurança Pública do Espírito Santo apontam que, de 2018 a 2022, o número de registros de estelionato e fraude cresceu. Na região Sul capixaba, por exemplo, houve aumento de 204% nas ocorrências em quatro anos. Foram 1.563 registros em 2018, e 4.758 em 2022.

Mas, para a polícia, investigar esses crimes é procedimento complexo. “A gente sabe que esses fraudadores estão por toda a parte do país e demanda um grande esforço das polícias judiciarias no sentido de identificar, fazer ações investigativa e prender esses elementos”, disse o delegado Rômulo Carvalho Neto.

A recomendação da Polícia Civil é que cada pessoa tenha sempre muita cautela dia a dia, jamais clicar em links duvidosos e ao fazer pagamentos, ter a certeza para quem está fazendo uma transferência.