Salto para o futuro: rede de calçados finca os pés na inovação digital

Seja para seguir as tendências da moda, seja para comprar um sapato confortável para as atividades do dia a dia, o público capixaba lembra-se primeiro da Itapuã Calçados.
Presente nos maiores centros de comércio populares, nos shoppings e, mais recentemente, no digital, por meio do e-commerce, a rede varejista tem mais de 50 unidades espalhadas em 20 cidades do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Embora seja uma empresa tradicional no mercado, com 67 anos de atuação, fez e segue fazendo história na vida dos capixabas de diferentes gerações e mantém o padrão de qualidade do serviço, seguindo na liderança no segmento.
A gerente de Planejamento e Marketing da companhia, Vanessa Guerra, destaca que a Itapuã conecta o melhor da moda ao estilo do cliente.
“Mais do que dispor das melhores marcas e serviço de qualidade, realizamos uma curadoria minuciosa para levar ao consumidor as maiores tendências de moda e as grandes novidades do setor, oferecendo a facilidade de crédito com o cartão Itapuã. Tudo isso com o conforto e comodidade de lojas físicas e um e-commerce que oferece praticidade e agilidade”, pontua.
A marca vem se renovando para se adequar às novas demandas do consumidor.
"O reconhecimento do público é resultado dessa evolução e também da dedicação, do compromisso e do propósito de sempre oferecer o melhor atendimento e uma experiência única aos nossos consumidores. Investimos na satisfação do cliente, sempre buscando soluções personalizadas e atendimento humanizado, com respeito e comprometimento."
A Itapuã também oferece diversas formas de entrega para todo o país, com transportadoras particulares e por meio dos serviços dos Correios, assim que a confirmação de pagamento do pedido é feita pelo site.
De olho nas tendências
Um exemplo dessa modernização é a transformação digital que a Itapuã Calçados abraçou como resposta imediata à pandemia da Covid-19.
No final de 2020, a marca lançou a operação de e-commerce e promoveu mudanças, como a contratação de um novo ERP (sistema de gestão), a inclusão de outras formas de pagamento, a revisão de processos internos e a implementação de um novo modelo de contratação de funcionários.
Em 2021, criou coleções exclusivas de calçados para os públicos infantil e feminino. Esse projeto juntou-se ao catálogo da empresa, que já contava com as linhas Itapuã Original (de sandálias masculinas) e New Face (de calçados femininos), comercializadas pela indústria, em Cachoeiro de Itapemirim, para todo o Brasil e o exterior.
“Nosso objetivo é manter a conexão com os consumidores para fortalecer esse vínculo cada vez mais e reforçar a reputação da marca e o elo entre ela e o cliente”, salienta Vanessa.
Mas o trabalho não vai parar por aí. O maior foco é, atualmente, a inovação: tanto nos produtos, quanto na jornada de compra no phygital – modo que une os universos físico e digital para levar a experiência do consumidor a um novo nível.
“Queremos ampliar o nosso e-commerce e oferecer experiências integradas e novas plataformas de comunicação e relacionamento entre nosso cliente e a marca. Estamos implementando diversas soluções para melhorar ainda mais a jornada de compra do cliente”, conclui a gerente da Itapuã.