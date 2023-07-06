Salto para o futuro: rede de calçados finca os pés na inovação digital

Loja física da Itapuã Calçados, que está há 67 anos no mercado Crédito: Divulgação

Seja para seguir as tendências da moda, seja para comprar um sapato confortável para as atividades do dia a dia, o público capixaba lembra-se primeiro da Itapuã Calçados.

Presente nos maiores centros de comércio populares, nos shoppings e, mais recentemente, no digital, por meio do e-commerce, a rede varejista tem mais de 50 unidades espalhadas em 20 cidades do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Embora seja uma empresa tradicional no mercado, com 67 anos de atuação, fez e segue fazendo história na vida dos capixabas de diferentes gerações e mantém o padrão de qualidade do serviço, seguindo na liderança no segmento.

A gerente de Planejamento e Marketing da companhia, Vanessa Guerra, destaca que a Itapuã conecta o melhor da moda ao estilo do cliente.

“Mais do que dispor das melhores marcas e serviço de qualidade, realizamos uma curadoria minuciosa para levar ao consumidor as maiores tendências de moda e as grandes novidades do setor, oferecendo a facilidade de crédito com o cartão Itapuã. Tudo isso com o conforto e comodidade de lojas físicas e um e-commerce que oferece praticidade e agilidade”, pontua.

A marca vem se renovando para se adequar às novas demandas do consumidor.

"O reconhecimento do público é resultado dessa evolução e também da dedicação, do compromisso e do propósito de sempre oferecer o melhor atendimento e uma experiência única aos nossos consumidores. Investimos na satisfação do cliente, sempre buscando soluções personalizadas e atendimento humanizado, com respeito e comprometimento." Vanessa Guerra - Gerente de Planejamento e Marketing da Itapuã

Vanessa Guerra detalha as novidades nas operações da Itapuã Calçados Crédito: Divulgação

A Itapuã também oferece diversas formas de entrega para todo o país, com transportadoras particulares e por meio dos serviços dos Correios, assim que a confirmação de pagamento do pedido é feita pelo site.

De olho nas tendências

Um exemplo dessa modernização é a transformação digital que a Itapuã Calçados abraçou como resposta imediata à pandemia da Covid-19.

Calçado da coleção de inverno 2023 da Itapuã Calçados Crédito: Divulgação

No final de 2020, a marca lançou a operação de e-commerce e promoveu mudanças, como a contratação de um novo ERP (sistema de gestão), a inclusão de outras formas de pagamento, a revisão de processos internos e a implementação de um novo modelo de contratação de funcionários.

Em 2021, criou coleções exclusivas de calçados para os públicos infantil e feminino. Esse projeto juntou-se ao catálogo da empresa, que já contava com as linhas Itapuã Original (de sandálias masculinas) e New Face (de calçados femininos), comercializadas pela indústria, em Cachoeiro de Itapemirim, para todo o Brasil e o exterior.

“Nosso objetivo é manter a conexão com os consumidores para fortalecer esse vínculo cada vez mais e reforçar a reputação da marca e o elo entre ela e o cliente”, salienta Vanessa.

Mas o trabalho não vai parar por aí. O maior foco é, atualmente, a inovação: tanto nos produtos, quanto na jornada de compra no phygital – modo que une os universos físico e digital para levar a experiência do consumidor a um novo nível.