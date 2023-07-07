Robustez e economia para encarar a estrada

A concessionária Vitória Diesel apresenta um portfólio de caminhões, vans e ônibus da Mercedes-Benz Crédito: Divulgação

Em um país com uma malha rodoviária de 1,7 milhão de quilômetros, por onde 60% das cargas são transportadas, há muitos caminhões rodando nas estradas. É neste cenário que a 31ª edição do Recall de Marcas A Gazeta traz uma nova categoria, “Concessionária de Caminhões”, para saber qual a marca mais lembrada pelos capixabas nessa área.

Os veículos da Mercedes-Benz ocupam o topo do ranking, o que se revela motivo de satisfação e orgulho para a Vitória Diesel, concessionária que representa a marca no Espírito Santo.

“Isso reflete o compromisso que temos com todos que estão conosco nesta jornada. Isso nos motiva a seguir trabalhando diariamente com muita dedicação aos insights recebidos do mercado e paixão, a fim de entregar não só caminhões, mas soluções completas”, comenta Alberto Nascimento Correa, diretor comercial da Vitória Diesel.

A concessionária apresenta um portfólio de vans, ônibus e caminhões, para todos que movem o mundo transportando pessoas e cargas. Os veículos Mercedes-Benz são reconhecidos no mercado por sua robustez e economia. Desta forma, conseguem oferecer melhor custo-benefício, do pequeno ao grande frotista.

“Destacamos a alta capacidade de carga, com uma excelente redução no consumo de combustível e baixo custo operacional, com excelente padrão de conforto. Isso se traduz em rentabilidade e satisfação daqueles que conduzem. O veículo alia soluções conectadas, segurança, tecnologia e economia, pensando sempre que o veículo do nosso cliente não pode parar”, afirma o diretor.

A novidade deste ano na concessionária são os caminhões da linha Accelo, Atego, Actros e Arocs com a tecnologia Euro 6 — conjunto de normas que regulamentam a emissão de poluentes para motores a diesel. No caso dos caminhões, essa tecnologia assegura a redução de 80% nas emissões de Nox (óxido de nitrogênio) e 50% de material particulado, com ganhos de economia de combustível.

“Como Grupo Águia Branca, temos um propósito de mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Este propósito norteia todas as nossas ações de relacionamento com o mercado, ouvindo os nossos clientes e stakeholders, conhecendo suas dores, buscando sempre oferecer soluções, em produtos ou serviços que se adaptem às suas necessidades e desejos”, ressalta Correa.

"Como Grupo Águia Branca, temos um propósito de mover o mundo com excelência e respeito às pessoas. Este propósito norteia todas as nossas ações de relacionamento com o mercado, ouvindo os nossos clientes e stakeholders, conhecendo suas dores, buscando sempre oferecer soluções, em produtos ou serviços que se adaptem às suas necessidades e desejos" Alberto Nascimento Correa - Diretor comercial da Vitória Diesel

O grupo atua de forma estratégica no relacionamento com o mercado, pontua o diretor comercial, participando de eventos e feiras regionais, se posicionando no universo digital e atrelando essas ações com a força de vendas para passar o melhor conteúdo e estar presente nos negócios onde está inserido.

A Vitória Diesel é a representante das marcas Mercedes-Benz Caminhões, Ônibus e Mercedes-Benz Cars e Vans em todo o Espírito Santo, atuando há mais de 63 anos no mercado. Atualmente, conta com mais de 400 colaboradores, com cinco filiais Mercedes-Benz (Cariacica, Linhares, Colatina, Cachoeiro e Venda Nova do Imigrante). É ainda a representante da Michelin, com pneus e recapagem.

TRAJETÓRIA

A primeira sede da empresa ficava no município de Vila Velha e a transferência para o atual endereço, em Cariacica, se deu em 1979. Devido à localização estratégica, que hoje atende ao fluxo intenso de caminhões que cortam as rodovias mais importantes do Estado, a empresa se consolidou.

Em 1982, o Grupo Águia Branca assumiu a Vitória Diesel, um marco na expansão de serviços. Outro grande passo foi a aquisição, em 1996, da Linhares Diesel, no município de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Já em 2013, o Grupo Águia Branca ampliou ainda mais a sua atuação capixaba no segmento de veículos comerciais com a compra de uma concessionária em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.