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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Refrigerante"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:17

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:17

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas A Gazeta está o de Refrigerante
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas A Gazeta está o de Refrigerante Crédito: Sergio Rojo/ Freepik
Refrigerantes estão entre as bebidas mais consumidas no país, e os consumidores têm na ponta da língua quais são as suas marcas preferidas na hora da compra, ou pelo menos aquelas que estão mais fixadas na memória.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Coca-Cola

Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás.

02

2º lugar - Uai

A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística.
A empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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