Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Refrigerante"

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas A Gazeta está o de Refrigerante Crédito: Sergio Rojo/ Freepik

Refrigerantes estão entre as bebidas mais consumidas no país, e os consumidores têm na ponta da língua quais são as suas marcas preferidas na hora da compra, ou pelo menos aquelas que estão mais fixadas na memória.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Coca-Cola Ao todo, o sistema Coca-Cola Brasil conta com uma linha de mais de 200 produtos e atua em nove segmentos: refrigerantes, sucos, lácteos, bebidas vegetais, água, águas especiais, água de coco, bebidas esportivas e chás. 02 2º lugar - Uai A empresa é de distribuição e revenda de refrigerantes, água mineral e energético. Está presente nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. A sede está localizada em Domingos Martins, na região Serrana do Estado, onde ficam a unidade industrial e o centro de distribuição. Em Vitória, funcionam as áreas comerciais, de marketing e a parte de logística. A empresa Uai Refrigerantes tem sede em Portal de Jacaraípe, na Serra, na Grande Vitória.