Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Imobiliária"

Imobiliárias estão no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: yanalya/Freepik

Comprar um imóvel requer muito planejamento e pesquisa, além de contar com os serviços profissionais de um corretor. Para garantir que está fazendo a melhor escolha, é importante buscar uma imobiliária de confiança, para intermediar esse negócio de forma segura e profissional.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Universal A história da Imobiliária Universal começou em 1975 e hoje é uma das marcas mais lembradas. Referência em loteamentos na Grande Vitória, tem opções nos municípios de Cariacica e Serra. 02 2º lugar - Morar A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970. O seu foco é o desenvolvimento do município de Vila Velha. Hoje, a Construtora Canal é destaque em seus empreendimentos e concretiza sonhos de inúmeras famílias. No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade. Constrói empreendimentos desde o Minha Casa Minha Vida a condomínios de alto padrão.