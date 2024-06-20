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Ranking das mais lembradas

Recall de Marcas A Gazeta 2024: veja as campeãs no segmento "Imobiliária"

Pesquisa realizada pela Markka Consultoria, em parceria com A Gazeta, revela as marcas mais lembradas pelos consumidores capixabas

Publicado em 

20 jun 2024 às 00:46

Publicado em 20 de Junho de 2024 às 00:46

De acordo com um levantamento, 91% dos brasileiros entre 21 a 24 anos sonha em ter uma casa própria
Imobiliárias estão no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: yanalya/Freepik
Comprar um imóvel requer muito planejamento e pesquisa, além de contar com os serviços profissionais de um corretor. Para garantir que está fazendo a melhor escolha, é importante buscar uma imobiliária de confiança, para intermediar esse negócio de forma segura e profissional.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01

1º lugar - Universal

A história da Imobiliária Universal começou em 1975 e hoje é uma das marcas mais lembradas. Referência em loteamentos na Grande Vitória, tem opções nos municípios de Cariacica e Serra.

02

2º lugar - Morar

A Construtora Canal iniciou suas atividades na construção civil no final da década de 1970. O seu foco é o desenvolvimento do município de Vila Velha. Hoje, a Construtora Canal é destaque em seus empreendimentos e concretiza sonhos de inúmeras famílias.
No mercado capixaba desde 1981, a Morar é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Espírito Santo e está entre as 100 maiores do Brasil. É conhecida e reconhecida pelos capixabas por seus projetos inovadores, qualidade dos produtos e credibilidade. Constrói empreendimentos desde o Minha Casa Minha Vida a condomínios de alto padrão.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.

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