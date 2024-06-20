Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Sindicato"

01

1º lugar - Sindimetal

Fundado 1931, quando um pequeno grupo deu o primeiro passo para criar uma representação dos trabalhadores do comércio no Espírito Santo. No início, contou com empregados das principais casas comerciais da Capital. Hoje, representa trabalhares da categoria em todo o Estado.

Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma entidade de representação sindical brasileira, fundada em 28 de agosto de 1983 na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, durante o Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. Hoje, tem representações em todo o país.

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer ES/MG) foi fundado em 1932. Atualmente, representa os trabalhadores da Vale e tem mais de 8 mil filiados, entre funcionários na ativa e aposentados.

O Sindirodoviários é o sindicato de representa os trabalhadores em transporte rodoviário do Estado do Estado do Espírito Santo, dentre eles os motoristas de ônibus dos sistemas Transcol e municipais.