Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Sindicato"

Por meio dos sindicatos, que podem representar os trabalhadores ou as empresas, são votados, por exemplo, acordos coletivos e negociações salariais, além de oferecerem orientação trabalhista, representação em ações judiciais, serviços como planos de saúde coletivos e outros benefícios, que variam de acordo com o porte e a atuação da entidade.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
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1º lugar - Sindimetal
Fundado 1931, quando um pequeno grupo deu o primeiro passo para criar uma representação dos trabalhadores do comércio no Espírito Santo. No início, contou com empregados das principais casas comerciais da Capital. Hoje, representa trabalhares da categoria em todo o Estado.
Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma entidade de representação sindical brasileira, fundada em 28 de agosto de 1983 na cidade de São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo, durante o Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora. Hoje, tem representações em todo o país.
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados do Espírito Santo e Minas Gerais (Sindfer ES/MG) foi fundado em 1932. Atualmente, representa os trabalhadores da Vale e tem mais de 8 mil filiados, entre funcionários na ativa e aposentados.
O Sindirodoviários é o sindicato de representa os trabalhadores em transporte rodoviário do Estado do Estado do Espírito Santo, dentre eles os motoristas de ônibus dos sistemas Transcol e municipais.
Fundado em 1958, sob a denominação de Associação Profissional dos Trabalhadores da Indústria Metalúrgica no Estado do Espírito Santo. O primeiro presidente foi Antônio Seibert e a entidade contou inicialmente com 71 associados. Hoje, representa os trabalhadores metalúrgicos em todo o Estado.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.